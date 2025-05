RANIERI: “Champions? Dopo stasera non lo so. Sul rigore il VAR non doveva intervenire, non c’è linearità”. Poi lo scontro con Marelli a DAZN

Claudio Ranieri interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Atalanta-Roma, gara valida per la terzultima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

CLAUDIO RANIERI A DAZN

Non deve essere questa sconfitta a interrompere il sogno. Champions ancora vicina?

“Dopo la gara di stasera non lo so, ma noi lotteremo fino in fondo”.

Siete stati bravi a reagire. Avete fatto fatica ad arginare di Lookman…

“Sappiamo che l’Atalanta è padrona della forza e dell’intensità. Ma volevo sapere: il rigore si può discutere, ma ci hanno detto che il VAR interviene su chiaro errore. Lì si vede che il ginocchio viene toccato. O ci spiegano come dobbiamo attenerci, ma lì il VAR non doveva intervenire. L’arbitro ha fischiato, e quello era rigore. Ci dispiace che non c’è linearità. Io sono sicuro che Rocchi lo dirà. Poi complimenti all’Atalanta e poi complimenti ai miei giocatori. Fatemi sapere cosa ha detto Marelli…Sul rigore si può dire tutto, noi accettiamo, ma per giustizia sportiva perchè il VAR è intervenuto? Allora chiediamo a Luca Marelli…”

Luca Marelli: “Le posso dire che io ho pensato subito che Sozza sarebbe stato richiamato al VAR. Il contatto non c’è…”

“Ah non c’è…Vabbè…ma come fa a dire di no, tocca il ginocchio! Ma come fa lei a dire di no! Lo stiamo vedendo! (Luca Marelli ammutolisce, ndr)… Grazie, buonasera…”

CLAUDIO RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Quali spiegazioni ha dato Sozza nell’occasione del rigore non dato?

“Non mi ha dato spiegazioni. Non ero degno di avere spiegazioni, il quarto uomo ci ha detto ‘no, l’ha preso ma è leggero’. Cosa significa leggero? L’arbitro l’ha giudicato da rigore. Siamo col bilancino? È stato leggero, non è stato leggero… Se l’arbitro ha detto che lo è, allora era chiaro ed evidente e il VAR non doveva intervenire, se il quarto uomo ci ha detto che era stato preso leggermente. Cosa significa leggermente? Mandaci sul 2-1, poi magari ne fanno 4”.

Sembrava in controllo dopo i primi 20 minuti eccezionali dell’Atalanta…

“È meravigliosa. L’ho detto: l’anno scorso è stata l’orgoglio di noi italiani, almeno mio, per quello che ci ha fatto vedere. Ci sono state occasioni da una parte e dall’altra, abbiamo cercato di rispondere colpo su colpo e non ci siamo mai tirati indietro. Era in controllo, ma sappiamo che quando partono in quelle praterie sono micidiali. Lo sappiamo, ci eravamo preparati e abbiamo cercato di concederne il primo possibile”.

In prospettiva, in queste due partite visto che la Champions è complicata, quale può essere il discorso ai giocatori per tenere alta la concentrazione e non perdere almeno un posto in Europa?

“Prima della partita ho detto che il risultato di questa sera non ci deve interessare, possiamo vincere, pareggiare o perdere e sappiamo che fino in fondo dobbiamo lottare per noi stessi, fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Voglio questo, non mi interessa il risultato. Abbiamo giocato da pari a pari, è stata una gran bella partita, lottata, combattuta e voluta sia da noi sia da loro. Questo dirò: puliamo la mente e pensiamo al Milan. Riusciremo a fare una bella partita, vincere, perdere o pareggiare sono altri discorsi. Questi ragazzi meritano l’applauso del pubblico, meritano che il pubblico li riempia d’amore perché hanno dato tutto e continueranno a dare tutto”.

Due situazioni difensive: Rensch si stacca completamente da Lookman, avete faticato a decifrare la posizione di Sulemana…

“Mi mangio le mani perché lo avevo a Cagliari e gli dicevo sempre di tirare in porta (ride, ndr)”.

