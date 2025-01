Ranieri fa il suo nome: chiesto Lucca per l’attacco, Roma e Udinese trattano

AS ROMA NEWS – Con Shomurodov in procinto di salutare (il Venezia aspetta solo il sì del calciatore), la Roma ha urgente bisogno di trovare un nuovo attaccante su cui puntare da qui alla fine del campionato come alternativa a Dovbyk. Perché l’ucraino, al di là del fatto che non può giocare sempre, nelle gare cruciali spesso sparisce dal campo. Tutti i suoi gol sono arrivati finora con le medio-piccole (due alla Samp in coppa Italia, altrettanti al Genoa, poi uno con Udinese, Monza, Verona, Parma, Bologna, Dinamo Kiev e Atletico Bilbao). Mai in rete con le big in campionato, un fantasma con l’Az.

Ghisolfi ha provato quindi con Brobbey dell’Ajax: ha incontrato l’agente Raiola ma i costi ad oggi sono troppo elevati (30 milioni). Così Claudio Ranieri ha fatto il suo nome: si tratta di Lorenzo Lucca, 24 anni, centravanti dell’Udinese che, guarda caso, sarà proprio la prossima avversaria della Roma in campionato. Ora va trovata un’intesa economica con l’Udinese: la richiesta è di 25 milioni, ma per quella sta lavorando a fari spenti l’agente Riso. La formula potrebbe essere il solito prestito con obbligo di riscatto.

I friulani, che inizialmente volevano cederlo in estate ma che ora, forti di una classifica tranquilla, sono disposti a ascoltare proposte anche a gennaio, hanno messo nel mirino Tommaso Baldanzi e Matias Soulé (per il quale si è mosso anche il Galatasaray), restii però al momento a lasciare Roma.

Fonte: Il Messaggero

