RANIERI: “Partita buttata via, abbiamo preso un gol da non credere. Evidentemente siamo fatti male…”

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di AZ Alkmaar-Roma, gara valida per la penultima giornata della fase uno dell’Europa League.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

CLAUDIO RANIERI A SKY SPORT A FINE PARTITA

Cosa l’ha delusa stasera?

“Hai tenuto in mano la partita e loro hanno vinto. È un peccato prendere gol in quel modo, su fallo laterale, roba da non credere. Succede e non deve succedere. La squadra ha giocato e creato tanto, ma loro vanno via con il risultato pieno, dopo aver difeso e cercato di fare qualcosa. Abbiamo buttato via la partita”.

Gol subito su una ripartenza.

“Siamo fatti così, siamo fatti male. Evidentemente non siamo furbi e scaltri, facciamo degli errori incredibili. Ce la portiamo a casa tranquilli e sereni dopo aver fatto la partita. Questo è il calcio, non siamo stati capaci di far gol”.

Cosa ne pensi della prestazione dei due centrocampisti?

“Koné doveva essere più propositivo. Ha portato troppo palla, cosa che gli avevo detto di non fare perché loro ti attaccano forte, possono far fallo e l’arbitro può non fischiare. Dovevamo far girare palla velocemente per poi andare in verticale, cosa che non abbiamo fatto troppo spesso. Nel secondo tempo molto meglio con Soulé. Alla fine però vedi che hai fatto, hai fatto, ma poi non hai fatto nulla. Dispiace perché la squadra ha giocato bene, loro con il minimo sforzo si portano a casa i tre punti. Questo dispiace tantissimo”.

È mancato un po’ di supporto in area?

“Sì, come è mancato il cinismo. Se c’è una qualità di questa squadra è che entriamo in area in 3/4/5, oggi giravamo a vuoto. Peccato veramente, la partita l’abbiamo giocata bene ma vai a raccontare che hai perso 1-0”.

(Continua…)

CLAUDIO RANIERI A SKY SPORT NEL PREPARTITA

È a 3 con la presenza di Celik, Saelemaekers esterno a destra? Noi l’abbiamo annunciata così.

“È perfetta”.

È la nona di fila per Dybala, è cambiato qualcosa anche nella testa?

“Non lo so, da quando sono arrivato è sempre stato disponibile e sta bene. Ho sempre detto che quando sta bene non ci sono problemi, poi certo magari va salvaguardato in alcuni momenti della partita. Finché gioca così, pressa, riparte ed è un punto di riferimento importante per noi, continuerà a giocare”.

Come mai Celik nei tre dietro?

“Mancini non è stato tanto bene due giorni fa, avendo due partite in una settimana mi è sembrato logico mettere Celik. Anche perché loro hanno due ali veloci e giocano in verticale, avevo bisogno di un giocatore che mi potesse contrastare al meglio la loro ala sinistra”.

Ieri parlava delle ripartenze dell’AZ, in questa ottica va letta la scelta di Pisilli?

“È una squadra che gioca sempre in verticale, quando prende palla attacca gli spazi, mette la palla avanti e va sulle seconde palle. Dobbiamo essere bravi in questa fase di gioco, dove purtroppo siamo carenti. Mi sono raccomandato di non lasciare le ripartenze all’AZ, perché loro sono molto bravi”.

Serve una vittoria in trasferta per consolidare questo momento.

“Sono d’accordo. Dobbiamo vincere, dobbiamo fare la nostra partita e mi auguro che i ragazzi facciano bene tutto quello che abbiamo studiato”.

Cosa avete studiato? I difetti dell’AZ?

“È una squadra che gioca in 20 metri, sono compatti. Dobbiamo essere bravi a girare la palla velocemente, dobbiamo giocare a uno-due tocchi, facendo girare bene la palla e andando in verticale al momento giusto”.

