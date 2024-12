Ranieri ha le idee chiare: pronta la formazione anti-Milan

AS ROMA NEWS – Squadra che vince (e convince) non si cambia. Mister Ranieri ha le idee molto chiare e per la partita contro il Milan di domenica sera a San Siro confermerà in blocco l’undici che ha travolto il Parma all’Olimpico.

Svilar tra i pali sarà protetto dalla difesa a tre composta da Mancini, Hummels e Ndicka. Sulla destra la grande novità che ha convinto sia contro la Sampdoria in coppa Italia sia contro i crociati: Saelemaekers a tutta fascia tra il lavoro offensivo (due assist giovedì, un gol segnato, uno propiziato e un rigore procurato domenica) e un buon sostegno in fase difensiva. Tra l’altro senza l’infortunato Leao e con la probabile esclusione dai titolari di Theo Hernandez, il belga avrebbe ancora più motivo di spingere sulla fascia e fare il suo lavoro.

A sinistra il solito Angeliño, anche lui rivitalizzato dalla cura Ranieri e da un gioco sicuramente più frizzante, in mezzo al campo la coppia oramai inamovibile composta da Koné e Paredes, il primo una colonna per qualità e quantità, il secondo un monumento (cit. Ranieri) per esperienza e tecnica. I tre d’attacco invece sono i soliti, ritenendo ormai l’esclusione di Pellegrini non più un’eccezione ma un dato di fatto: Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Dovbyk.

Fonte: Corrieredellosport.it

