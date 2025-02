RANIERI: “Hummels non è quello del mio arrivo, va recuperato fisicamente. Paredes? Cristante sarà squalificato a Parma, mi serve lì”

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Porto-Roma, gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.

CLAUDIO RANIERI A SKY SPORT NEL PREPARTITA

Zubizarreta?

“È stato un mio giocatore e sono stato il suo ultimo allenatore, voleva già smettere. È diventato un buon direttore”.

Come si vive questa notte così importante?

“Bene, la squadra è in salute e sappiamo di affrontare una buonissima squadra che gioca per vie centrali con grandi palleggiatori e giocatori che vanno in verticale sospinti dal pubblico. Non dimentichiamo che il Porto ha fatto 3-3 con il Manchester United perdendo 2-0 all’inizio. Non molla mai e lo sappiamo, siamo qui per fare la nostra partita. Se saranno più bravi complimenti, ma cerchiamo di fare la partita”.

Hummels e Paredes in panchina?

“Loro hanno un centravanti fisico, veloce e scattante. Hummels ancora non è quello dell’inizio del mio percorso e ha bisogno di allenarsi perché giocando spesso ha perso un pochino, dobbiamo recuperarlo fisicamente. Paredes non gioca perché giochiamo domenica e Cristante è squalificato a Parma, quindi mi è sembrato logico mettere uno oggi e poi l’altro domenica”.