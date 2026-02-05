LIVE! RANIERI: “Non chiediamo la Champions a Gasp, c’è un programma di tre anni. Dybala e Pellegrini? Il monte ingaggi va abbassato. I Friedkin pensano a un ritorno di Totti”

Queste tutte le dichiarazioni rilasciate da Claudio Ranieri, senior advisor della Roma e consigliere dei Friedkin, rilasciate in esclusiva a Sky Sport e trasmesse in questi minuti dall’emittente satellitare dopo le anticipazioni di questa mattina.
“Non chiediamo di andare in Champions, anche se è la voglia di tutti. Con la proprietà si è parlato di un programma di tre anni. L’allenatore ha chiesto 16 giocatori più i giovani, ed è questo che dobbiamo fare nei tre anni. Certo, siamo la Roma, ma stiamo cercando di costruire. Siamo molto contenti, di come gioca la squadra e di quello che sta facendo Gasperini“.
Avete scelto un allenatore di grande curriculum…
“C’era una lista di nomi, e io ho detto la mia, poi loro hanno parlato con gli allenatori e hanno scelto Gasperini”.
Lui alla stampa ha detto: “O parliamo di Roma U23 o di Champions”, come decifra queste parole?
“Ha detto quello che sappiamo dall’inizio: la voglia è di arrivare il più alto possibile, ma stiamo costruendo. Se vi ricordate avevo detto che avremmo passato due mercati di difficoltà e sinceramente non pensavo di vedere tutti questi arrivi, sia nel primo che nel secondo mercato. Questo significa che Gasperini è molto bravo: voleva Malen e si è preso Malen, voleva Zaragoza e si è preso Zaragoza. Robinio Vaz è stato un ingaggio voluto da noi tutti perchè tutte le squadre in Europa acquistano giocatori giovani, ma non ai 20 milioni che abbiamo speso noi, ma a 50-60 milioni. Non possiamo competere, noi stiamo cercando, sperando di indovinare questi ragazzi”.
Le tensioni tra Massara e Gasp sono energia positiva o possono minare l’ambiente?
“Nell’ambiente nostro non credo, sono due caratteri differenti. Gasperini martella tutti, è la sua forza. Se venisse qui Dio come ds, farebbe lo stesso. E’ questo tipo di allenatore, che ti pungola, lui arriva e batte i pugni: “Voglio questo, voglio quell’altro…”. Massara è una persona molto riflessiva, incassa bene e cerca di fare il suo lavoro. Che non dobbiamo dimenticarcelo. Lui è la società. Lui sente l’allenatore e sente quello che può fare la società. E io sto nel mezzo…”
Malen e Zaragoza, che acquisti sono?
“Malen è un giocatore di grandissima esperienza, l’altro è il giocatore che ci mancava. Malen è uno che tira in porta, si fa sempre vedere. Zaragoza dovrà capire il gioco di Gasp, ha quella capacità di saltare l’uomo è molto bravo, è uno di quelli che rompe la marcatura…”
Che bisogna fare con Dybala e Pellegrini?
“Per sopravvivenza del club bisogna abbassare il monte stipendi, altrimenti non ce la facciamo con questo FPF. Tutto qua. In base a quello che avranno fatto sul campo, a quello che ci dirà l’allenatore, alle richieste, se c’è un incontro bene, altrimenti ci si saluta…”
Quanto sono coinvolti i Friedkin?
“Il nuovo stadio lo dice ampiamente quanto sono coinvolti. Hanno preso un allenatore per tre anni. La richiesta è stata: vorremmo arrivare in Champions, starci e poi ci sarà l’anno che si vincerà lo scudetto o l’anno che si lotterà per andare in Champions o in Europa League, questo è il loro modus operandi. Non si può dire a un allenatore: “Bisogna andare in Champions League”. Stiamo costruendo e crescendo. Io non parlo di classifica, ma del numero dei giocatori che l’allenatore vuole come blocco. Il nostro obiettivo è portarli il prima possibile, io li avrei voluti ieri che sono un ex allenatore, ma non tutto si può fare. Noi siamo uniti in questo, società, Gian Piero…quando lui parla non dice una virgola fuori posto. Siamo tutti d’accordo. Quando i Friedkin mi dicono cosa ne penso, io dico: “Sono d’accordo con Gian Piero”. E’ veramente un uomo di grande visione, ma dobbiamo avere del tempo per arrivare alla sua visione”.
C’avete mai pensato al rientro di Totti in società?
“Ci stanno pensando, e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma perché è una parte della Roma”.
Fonte: Sky Sport
Andare avanti non indietro
dovevate prendere Zirkzee avete preso Zaragoza, dovete prendere il sostituto di Dybala altro che Totti dirigente….
Non abbiamo bisogno di armi di distrazione di massa.
Spero abbia risposto così su richiesta del giornalista.
Ma lo sapremo presto con la versione integrale della intervista
Dopo aver utilizzato come allenatori tutte le figure gradite alla piazza , adesso cercano un nuovo AGNELLO SACRIFICALE da dare in pasto ai tifosi per guadagnare altro tempo.
E quando avranno lo Stadio di proprietà faranno il Pacchetto completo e capiremo TUTTI qual era il loro VERO business.
Ma Totti è furbo e non ci cadrà in questa trappola. Anche se lo invoglieranno con molti soldi.
Vedremo…
caro Fred …. Zirkzee non voleva venire a Romaaaaaa…..decide lui…. è rimasto lì !!!!! Adesso tu dammi casa tua perché io so daa Roma…….hai una macchina ? Voglio pure quella…..e devi farlo perché ho deciso che le voglio !!!!!!!!!Riposa un po’ il cervello…. è stanco.
Non basta più Ranieri per indorare le pillole che ci propinano?
@ C’è sempre un perché….:
se, se…
Per me l’unico ruolo per Francesco (oltre che come giocatore, dove secondo me pure da fermo a sessant’anni potrebbe dire la sua…) e’ sul campo a insegnare TECNICA ai giocatori. E si badi: non a quelli della primavera (per quanto anche li sarebbe una mano santa), ma proprio a quelli DELLA PRIMA SQUADRA. Insegnare come si stoppa la palla, come si tira DI COLLO PIENO, COME SI GIOCA CON DUE PIEDI, come si serve chi si smarca e come ci si smarca per essere serviti.
Le parole di Ranieri sono chiare, ma mi lasciano molto perplesso, non so cosa ne pensate?
Lui ha preso Gasperini e gli hai detto che volevamo fare un piano triennale per arrivare in Champions.
Ma se arrivi a dicembre gennaio e sei tra le prime tre il primo anno ci tiriamo indietro?
no mi spiace GASP devo andare in Champions nel 2028 prima non è ammesso.. ma siamo impazziti?
Ci ha chiarito che VAZ lo ha preso Massara non Gasp che voleva altro e Ranieri ha difeso la scelta con giustificazioni discutibili (lo avremmo pagato 60).
Ma se arrivi in Champions non spenderai 60 mln ma saranno loro che verranno da te.
L’Atalanta ha iniziato a pagare molto i giovani DOPO che è arrivata in Champions prima li pagava come l’Udinese o il Como.
Prendere un giovane a 25 mln non è un affare è una scommessa molto pesante perché per guadagnarci lo dovresti rivendere a 40-50 mln (ps, ammortizzarlo tutto perché nessuno lo vuole e farci la plusvalenza non è un modo profittevole di fare gli affari)
Credo che la Roma abbia bisogno di un management qualificato ed esperto
la ciliegina sulla torta……
Se come uomo immagine, si’. Altrimenti non vedo come possa aiutarci dal punto di vista dirigenziale.
Scusa,
manco io, ma magari lo sanno loro cosa serve a un’azienda, che dici?
Chissà perchè la notizia non mi entusiasma
@Anto, visti i risultati della loro azienda sportiva, ho qualche dubbio.
Francesco ha sempre detto che si vedrebbe come Direttore Tecnico
Gigi,non gli hai fatto un complimento.
Intanto lui era uno di quelli che non voleva Pastore, perchè non adatto a giocare nel 4-3-3 di Di Francesco, tanto per dire…
Un uomo di calcio di questa esperienza, serve sempre.
Sa riconoscere i talenti, anche con la sua società ne ha trovati diversi.
Io credo che sia stato lo stesso Ranieri, a suggerire ai Friedkin di chiamare Totti. Una figura “storica” a cui aggrapparsi serve sempre, e Claudio, inizia ad avere una certa età, magari vuole semplicemente riposarsi un po’.
No !! non per lui ma perché per me rappresenta un mito come calciatore e non voglio che si infranga.
sarebbe un passo molto importante
Io lo farebbe giocà
Peggio de questi…………………….
Sarei felicissimo, ma questo mossa a un solo scopo e quello di giocare sugii sentimenti della tifoseria perchè dopo 7 anni della loro gestione fallimentare non hanno nessun argominento convincente ha presentare ai tifosi delusi del redemisionamento che sta vivendo La ROMA. Totti e un top player nei nostre cuore ma I Friedkin non hanno la capacita di presentarsi alla piazza con giocatori sugli ormi di Totti
non credo che Totti si farebbe usare, andò via nella gestione pallotta proprio per questo motivo e lo disse chiaramente
…quindi aver investito 1 miliardo di euro secondo te non è un argomento convincente?!?!?!
Magari gestiti non benissimo ma pur sempre investiti…
Roba da pazzi…
Se è fallimentare una gestione che ti ha portato due volte di seguito in una finale europea (di cui una vinta e l’altra persa, e sappiamo tutti come), che spende decine di milioni di euro a mercato ed è in procinto di finalizzare il tanto agognato stadio, non oso immaginare le altre.
Se spendi decine di milioni di euro e un De LAurentiis qualunque invece che fare finali vince due scudetti ed è fisso in Champions da anni, allora è fallimentare.
Totti sul campo ad insegnare a Celik Wesley Cristante Mancini ed altri, come si tratta il pallone.
Troppi giocatori scarsi dal punto di vista tecnico in rosa.
Non te li puoi permettere.
Faccia vedere come si prende la porta.
Basta “piattoni” (vedi Pellegrini), ma stecche di collo pieno, come vedevamo una volta,
sotto l’incrocio dei pali.
Non tiriamo mai da fuori area, ed a volte può essere una soluzione risolutiva.
FRS
bè cristante c’ha na bella sveja e spesso ci prova
Preciso quello che penso io. A lezione di come si battono calci d’angolo e di punizione. Esiste l’allenatore dei portieri? Ci vuole pure l’allenatore dei calciatori (nel senso che devono imparare come si calcia!).
Ad esempio a Kone gli farei fare un corso intensivo con Totti. Ogni volta che non tira quando ne ha la possibilità una scarica di schiaffazzi sulla capigliatura.
@Lupasas
Quello che dici tu si chiama Scuola Calcio
Ecco appunto, la scuola calcio.
Si ergono a idoli, a fenomeni incedibili, a profili da 80M se bastano, giocatori che non conoscono manco la differenza tra palo e traversa.
Io ad uno come Konè lo terrei un’ora al giorno a fare stop, scatto laterale e tiro in porta, come appunto alla scuola calcio. E appena provi il piattone, pizze sul collo.
Poi riparliamo degli 80 milioni.
Aggiungo, sta tendenza che fa un po’ fluidità e un po’ incertezza sessuale, di fare sempre e solo tiri a giro e mozzarelle piazzate mi fa sbroccare.
Se ha le capacità per farlo, ben venga.
Sennò, grazie, mi tengo il ricordo del Capitano in campo.
Ma certamente, e ve lo avevo anticipato prima che chiamassero Ranieri, caleranno l’asso nella manica, Totti dirigente e 50.000 abbonati, e magari anche De Rossi allenatore. Spolliciate, quanto volete. Solo un cieco riuscurebbe anon vedere il gioco che stanno facendo iFriedkin. Prima chiamano Mourinho, poi De Rossi, Ranieri, e ora visto i segnali di addio di Gasperini (“A giugno si cambia allenatore e tutto risolto”),Badate che non ho detto mica io che la Roma scalerà la vetta del calcio europeo. Ma se avoi sta bene, amen.
secondo me tu sei troppo furbo per rimanere tifoso della Roma, prova a Formello, li è meglio per i furbacchioni svegli come te
Io non so perchè tifate Roma, davvero.
Io sono stato abbonato alla Roma dai 16 ai 31 anni, poi purtroppo sono dovuto emigrare.
Se un giorno andrò in pensione e potrò tornare nella Città la prima cosa che farò sarà l’abbonamento.
Tu pensi che ci siano 40-50.000 abbonamenti per le promesse di qualcuno?
Ci fai tutti così beoti?
Per me la Roma potrebbe avere anche Giampaolo in panchina e un attacco con Vaz e Arena, e mi abbonerei lo stesso.
Se per te non basta c’è sempre il Manchester City
(però a oggi so’ quinti pure quelli, arabi straccions!).
dai che mo’ lotricchio te chiama zarate
@ShutTheFuckUp e Anto: un conto è la fede un conto sono le prese per fondelli; non è un caso che non vinciamo uno scudetto da ormai 25 anni, ma forse voi tifosi veri che rilasciate patenti e voi aspiranti nuovi abbonati non ve ne siete neppure accorti…
Fred,
quindi non vinciamo uno scudetto da 25 anni per colpa dei Friedkin che sono qui da 4…. giustissimo….
lo dico da anni: ALLENATORE TECNICO!!!!
Abbiamo il 90% della rosa che non sa tirare, e quei pochi che lo fanno sembra che conoscano solamente il tiro a giro. L’altro giorno ho invidiato l’Udinese i cui giocatori appena ne avevano la possibilità chiudevano gli occhi e tiravano. Noi abbiamo gente come Konè, Cristante, Pellegrini, Soulè (i primi 4 che mi vengono in mente) che nelle ultime partite si sono ritrovi a 5 mt dalla linea di porta e hanno cincischiato e perso l’attimo perchè dovevano aggiustarsi la palla….per non parlare degli altri!
Per Totti è evidente che le porte sono sempre aperte ma occorre vedere il ruolo che andrebbe ad occupare. Non vorrei comunque che si ripetesse la storia di DDR chiamato solo per calmare la piazza. Certo Totti non viene per fare l’allenatore e la Roma di oggi sta facendo bene, ma potrebbe essere una figura da mandare avanti e poi bruciare quando la piazza si agita per qualche problema di risultati o per qualche cessione eccellente.
io sarei contentissimo che TOTTI ritorni nella nostra Roma e spero che i Friedkin abbiano un incontro con Francesco TOTTI io spero che ci sia da tutte e due le parti nel bene della nostra ROMA un bel si e sarebbe un bel regalo a tutti noi tifosi sempre sempre sempre forza Roma!
io totti lo riprenderei pure come giocatore a 50 credo sia ancora meglio degli attuali giocatori in rosa.
Ma pure di tutte le rose della serie A.
magari. in campo. lo metti davanti alla difesa a distribuire palloni a destra e sinistra. toccando di prima. lanci lunghi e precisi al centimetro. inoltre gli fai calciare corner e punizioni. tutto quello che manca alla Roma attuale
si, perfetto, lo special team come nel NFL
Sarebbe più utile il ritorno di Momo Salah… se proprio proprio
Boh, sono perplesso.
Bisogna pensare ai giocatori boni.
Oltre a Mister e DS degli altri incarichi non m i interessa.
E’ un’indiscrezione che mi fa piacere.Al di là di sapere o no l’inglese (ci sono tanti ciucci che lo parlano ma non capiscono niente) il rientro di una figura carismatica come quella di Francesco Totti può essere di notevole vantaggio per la Roma.
Resta da trovargli una collocazione che gli dia autonomia gestionale ed importanza effettiva.
No all’uomo-immagine o altre affinità del genere.
La Roma non è uno spot.
lo faranno allenatore della Roma Futuro in serie C, anche se il patentino non l’ha preso…
TOTTE è un simbionte della ROMA!
Senza di lui ROMA (non solo la Roma) è come fosse monca di un arto, quindi le prestazioni non possono che risentirne…..
(Penso lo stesso di Maldini per il Milan)
Quando saremo TOTALMENTE ASSIEME, saremo completi per gli obbiettivi!!!
Attendo con ansia quella data.
FORZA ROMA
Totte eh?
…a sto punto Tette ( . Y . ) 🔝
L’attacco sara’ pure completo ma se non mettono due centrocampisti con i piedi e le idee di gioco offensivo gli attaccanti giocheranno sempre controcorrente. Piu di pedalate sulla fascia e cross in mezzo non vedremo senza i due intermedi di livello, Kone’ puo’ anche compensare questa sua mancanza offensiva con l’esplosivita’ fisica ma vicino a lui si puo ipotizzare un regista piu reattivo, verticale palla al piede e creativo di Cristante? Finche’ dura sta melina tra lui, i difensori e il portiere non si cambiera’ mai marcia definitivamente.
Non saprei che ruolo potrebbe ricoprire se non uomo immagine ma se e’ vero che ranieri ha detto cosi significa che e’gia’ assunto.
per carità Totti è Totti e non si discute, però pensando alla Roma sarebbe servito più un regista di centrocampo visto che si è palesato anche ad Udine che ti manca quel tipo di giocatore e abbiamo pensato solo di sistemare l’attacco, ma se non c’hai chi porta la palla davanti chi gliela dà la palla a quel poveraccio di Malen? mancando anche Dybala? Pellegrini? Soule? Cristante? Mancini? Celik? ecco cosa manca veramente alla Roma, ma no da adesso ma da anni. Forza Roma
ma per fare cosa?
Finalmente uno che tira da fuori e la butta dentro.
Furbi i Friedkin ormai hanno capito bene come funziona a Roma per prendere consensi, basta poco per fare contenti i tifosi ma non si pensa a vincere o quanto meno a provare a competere con chi ti sta davanti da anni
No penso che non sia all’altezza di fare il dirigente con poteri decisionali è una grande figura per il calcio e i suoi eventuali interlocutori, ma sarei più propenso a prendere Rudy Voeller già dirigente esperto e pronto.
a giocare?
ASR
Lascia stare capitano ti userebbero e basta come hanno fatto con De Rossi e Ranieri
Mi sfugge dove si sarebbero fatti usare?
Il primo ha avuto un ricco stipendio , il secondo carta bianca per allenare , hanno provato a convincerlo a restare pure quest’anno, ma lui che già era in pensione. ha declinato.
La Roma sta andando incontro al centenario e Totti è un veicolo straordinario per impatto e sponsor
tra le altre cose sa riconoscere i buoni giocatori e nn sarebbe affatto un ruolo inutile anche considerato anche nei rapporti con le TV e la comunicazione ha una suo carisma che può avere il suo effetto, magari crescendo vicino a Ranieri
Lo ha fatto il Milan con Ibra , tutti i milanisti entusiasti e proni.
Chissà perché lo aveva fatto il Milan ?
Forse per attirare più sponsor e quindi più soldi?
Invece a Roma no, non se po fa’, perché ci sono gli antisocietari che, prevenuti in modo ossessivo verso la società,fanno passare questa operazione solo ed esclusivamente come una presa per il culx ai tifosi giallorossi.
Che non si fanno l’abbonamento per amore della Roma, a prescindere dai risultati, nooo lo fanno perché sono dei ” fessi” che si fanno prendere in giro dai Friedkin o chi per loro.
Vi rendete conto che non siete credibili?
A fare che? certo.se entrasse in campo ,…ma x il resto…
cioè…
tra il mercato che lascia insoddisfatto Gasp…
dissapori evidenti tra allenatore e DS/proprietà…
discriminazioni territoriali nei nostri confronti nel vietate le trasferte…
la prima indiscrezione che fanno uscire è questa???
sembra più l’ennesimo tentativo di distrarre l’attenzione dal mercato appena concluso…
in pratica becchime per i liberi pensatori che poi si accalcano nel commentare queste voci…
Al netto delle problematiche del famoso Fpf , sia ad agosto che ora, la Roma ha fatto un signor mercato , se riferito alle parole dette da Ranieri che disse: saranno due sessioni di mercato complicate.
Sulla discriminazione territoriale , io pensi che la stampa romana in primis , dovrebbe alzare la voce, scrivere a caratteri cubitali in prima pagina, attaccare attraverso le miriadi di radio e social , i responsabili di queste schifezze di sentenze , chiedere lumi , farci capire il perché un portiere viene quasi ammazzato in campo e la tifoseria interista ha le trasferte bloccate fino al 23 marzo. Cioè 3 giornate.
La società, senza l’appoggio della stampa non può fare niente contro sto schifo.
Non so se sono stato chiaro.
dategli i scarpini che sicuramente, anche da fermo, ricominceremo a vedere qualche lancio sui piedi degli attaccanti
Con tutto il rispetto per Francesco, giocatore straordinario non solo per Roma, l’Italia ma mondiale… se si continua a fare spot per la massa, per addolcire la critica, non vinceremo mai niente…!!!
È un film già visto, Mou, DDR, Ranieri Dybala, Lukaku ma, nello sport conta la competizione, la realtà…
Vogliamo I giocatori forti, fortissimi, per vincere, per competere….!!!
l’Atalanta per anni ha giocato con giocatori sconosciuti ai più, avete sempre detto che doveva essere preso come esempio.
Ecco, ora teniamo l’allenatore di quelle imprese, e il mercato stile atalanta, bisogna dargli il tempo…tempo…
Abbiamo fatto 30?
E facciamo 31..
Se ritorna Totti come dirigente vedrete che farà le stesse cose che faceva con Pallotta (anche perché non me ne voglia, altre cose in questi anni non ha dimostrato di saperle fare) , soltanto che a lui ed ai tifosi questa volta andrà tutto bene perché i Friedkin non si discutono mai.
una mossa di marketing…se a Totti sta bene…altri ruoli non può svolgerli, ne come direttore tecnico ne altro…insegnare calcio…lui è puro talento istintivo…e non si trasmette, al massimo si ammira e noi lo abbiamo ammirato…per fortuna.
a fare l’esterno sx che chiede il Mister?
Di sicuro non sarebbe un Under23….😅
Il loro core buissbess è il cinema. Ormai è chiaro. Quando andiamo in Champions League?
credo che in qualche modo possa essere utile alla causa comune, ti aspetto grande capitano
AVE, a conferma su quanto tu abbia detto ti chiederei quanti tiri in porta ( da lontano soprattutto) ci ha fatto l’ Udinese e quanti ne abbia fatti la Roma….Penso che ti ricorderesti solo quelli della Roma ….
Tiri in porta dell’Udinese di cui solo 2 nello specchio , e uno deviato di spalla da Malen se no andava fuori pure quello…
questa è l’ultima cartuccia per il popolino
L’importante è sparare queste cartucce,
Aspe c’e’ ancora DDR
Diciamo che se sono diffidente sulla Roma è sulla proprietà attuale. Mi ricordo che la prima persona che fu identificata per essere il dirigente perfetto dalla Roma dai Friedkin fu Voeller all’epoca dirigente del Leverkusen e se non erro l’incontro avvenne ad un noto hotel di Via Veneto. Voeller declino l’offerta, pare perché aveva dei dubbi sulla solidità, e penso serietà dei Friedkin, che volevano costruire una Roma sul modello Borussia Dortmund, modello che il Leverkusen ha alcune similitudini. Allora Voeller suggerì il suo pupillo ed ex DS del Leverkusen che fu anche un capo scout, Boldt per lanciare un progetto basato su scouting ed investimenti su giovani talenti e crescita graduale del club mi pare in 3 anni che avrebbe avuto anche costi più sostenibili visti i problemi finanziari ereditari. Tale progetto fu però bocciato dai Friedkin che poi scelsero Pinto anche in base alle pressioni di Jorge Mendes che dopo fa arrivare Mou.
Voeller per me sarebbe il dirigente dei sogni perché ex bandiera storica nostra ed è uno dei migliori dirigenti d’Europa pure, ma penso che lui in quell’incontro con i Friedkin, abbia ben compreso che tipo di persone fossero. Penso se avessimo preso Boldt e realizzato quel progetto tecnico, dopo 2 anni saremmo stati in Champions League ed avremmo una rosa ora molto più forte e che dopo 1-2 anni, Voeller sarebbe arrivato alla Roma dopo. Penso purtroppo che Totti dovrebbe rifiutare qualsiasi ruolo perché verrebbe utilizzato in caso come specchio per le allodole nel caso le cose andassero male ed è come un contentino per tenere i tifosi rabboniti.
E quindi spolliciatori seriali, anche Saverio è della Lazio? Anche lui disfattista Formellese ?
Scusa Saverio, e se con Totti le cose invece andassero bene non sarebbe più uno specchietto per le allodole? In quel caso non dovremmo allora dire che sono anche stati bravi loro a metterlo nel ruolo giusto? O quando le cose vanno bene è merito degli altri mentre quando vanno male e colpa dei Friedkin?
Mi dispiace che pure tu, che sei una persona competente, pensi che Totti possa essere usato come specchio per le allodole.
La presenza di Francesco Totti , cosa che avviene ed è avvenuta in ogni società, oltre ad avere una figura carismatica , porta anche sponsor.
Potrebbe avere un ruolo di congiunzione tra la società e i vertici della federazione, in modo che ad ogni torto ( anche nell’ultima partita , Kristensen doveva essere espulso) alzi la voce chiedendo rispetto , cosa che fanno tutte le società.
Leggo alcuni commenti perplessi e di paura della figura ingombrante che dovrebbe chissà che danni provocare. No ma dico io, Totti è un uomo di 50 anni che sicuramente ha maturato doti diplomatiche e conoscenze extracalcistiche importanti. Non sappiamo il ruolo che potrebbe ricoprire e il potere decisionale. Aspettiamo no! Io vedo invece in lui e Ranieri un porto sicuro per i giocatori. Vuoi mettere allenarti con Totti che ti guarda e ti da consigli anche tecnici. Ma poi infine, non è che senza Totti abbiamo conseguito chissà che risultati o abbiamo visto a Trigoria un’ambiente vincente e privo di problemi. Io sono assolutamente favorevole e secondo me lo sarebbe anche Gasperini.
Ranieri sì, un porto proprio sicuro… ma chi lo ha scelto Massara?
Che brutta specie i contestatori seriali! Ma che avete? Mi fate una tristezza… sempre a cercare il pretesto per attaccare e infamare qualunque cosa faccia il club/prolrieta! Credo che di fondo sia una questione di invidia, perché sapete benissimo che non potrete mai mettere bocca nelle vicende giallorosse… E allora, dico io… ma non sarebbe meglio tifare, visto che è l’unica cosa che potete fare, piuttosto che contestare a prescindere, ogni giorno, ogni cosa?
Non si tratta di contestare a prescindere. Si tratta di constatare che l’inserimento di Totti nell’organico giallorosso secondo me è l’ennesimo tentativo di gettare fumo negli occhi ai tifosi. Questo penso e questo dico (felicissimo di ammettere di essermi sbagliato se i fatti dimostreranno il contrario).
Ed è questo il problema caro 753 a.c.
Tu dici per me è….
Per te, ma non per tutti.
Per me invece è cosa buona giusta.
cioè… anche Diego secondo me arriva da una realtà parallela…
ogni domenica allo stadio sento ovazioni per tutti i calciatori e anche per Gasp, che fino a maggio scorso era detestato da tutti… nn si sente e vede ne un coro, ne uno striscione contro i Friedkin… ma questi sono fatti, non le fantasie di qualche nick che leggendo i social ritiene sia la realtà…
perchè la realtà è che i Friedkin nn gliene importa nulla dell’umore dei tifosi, altrimenti non avrebbero esonerato Mou, unico allenatore che ho visto omaggiare da ogni settore dell’Olimpico senza il supporto della società, ne DDR sarebbe stato cacciato in quel modo cosi non sarebbe mai arrivato Gasp, visto l’accoglienza ricevuta l’ultima volta all’Olimpico da avversario… e visto la prima indiscrezione avremmo Totti come dirigente già da diversi anni…
Io penserei a sabatini, un ruolo lo puo’ avere soprattutto se vogliono costruire under 23. Rimane e un grande visionario competente.
Ma basta, dai… Totti giocatore immenso, ma non credo abbia nessuna delle caratteristiche necessarie per fare il dirigente.
Ma nn vedo che ruolo possa avere sinceramente. Non ha esperienza dirigenziale, non conosce l inglese, non ha esperienza da ds con scouting in tutto il mondo, non fa l allenatore, che dovrebbe fare?
È una figura ingombrante oltretutto, magari lo mettono a centrocampo a fare lanci in avanti anziché sempre il passaggio indietro, li sarebbe più forte di quelli che abbiamo
Stanno sparando gli ultimi colpi! Prima De Rossi ed ora Totti. “Accontentano” la piazza, questo mi fa pensare che si guarderanno bene da fare investimenti “pesanti” in futuro.
Manca una figura dirigenziale che sia autorevole con i Friedkin sia per quanto riguarda il calciomercato che qualsiasi problematica di spogliatoio con i giocatori e allenatore e Ds una specie di Presidente in pectore il problema e’ la lingua non so se parla inglese ma credo che e’ ora che lo impara ormai e’ l’unica lingua parlata nel calcio. Non so che fara’ Ranieri per me doveva essere lui ed eventualmente il capitano voce in capitolo con il Ds e allenatore per i giocatori da prendere, magari.
Comprate i giocatori veri per favore
A me quello che me fa cascare le braccia è che Ranieri rilascia un’intervista, e questi de Sky la cosa che estrapolano per lanciarla è l’affermazione su Totti. Ma possibile che questa sia la cosa più importante detta da Ranieri? Io voglio aspettare che esce tutta l’intervista e mi aspetto che Ranieri ci dica a che punto siamo nello sviluppo della squadra, i programmi che hanno per farla crescere, le novità che ci aspettano nei prossimi anni, le ambizioni, gli obbiettivi… che poi ci sia anche Totti è una cosa abbastanza marginale. Che una figura così importante della storia della Roma faccia parte della società mi sembra una cosa bellissima, ma io voglio sapè cosa faranno per rendere la squadra forte, vincente nel tempo, in modo stabile e duraturo.
Me pare che questo passaggio non sia “molto importante” ma solo un amo per far abboccare gli abbocconi e distrarre dal resto…
Per me può anche tornare Francesco Totti con qualunque incarico sia stato scelto per lui, l’importante è che si dia fiducia a Gasperini , l’unico che effettivamente può farci svoltare. Cacciassero chi je pare purché resta Gasperini.
“Sei sempre stato presente”
@SediaDelDiavolo
Io mi ricordo di una lunga intervista fatta in passato con Paolo Maldini dove spiegava in gran dettaglio che aveva rifiutato ruoli dirigenziali prima perché non era pronto ed ha dovuto studiare molto, impegnarsi a migliorare il suo inglese, e fare un po’ di gavetta imparando da alcuni dirigenti esperti a cui chiedeva consiglio. Solo dopo essersi ben preparato ed essendo cosciente pienamente sotto tanti aspetti, lui è poi entrato nel Bilan e chi sono stati le due Figure chiave dello scudetto Bilanista sono stati lui e Gazidis, di cui l’ex CEO del Bilan ammise poi che ebbe dei problemi di salute che ne condizionarono l’operato e che Maldini fu in grado di reggere da solo sulle sue spalle incombenze e compiti con gran competenza, anche in ruoli che non dovevano essere di sua competenza ma Maldini si era ben preparato anzitempo. Poi mi ricordo che sul programma calcistico inglese dove Henry, Carragher e Richards sulla Champions League, ci fu una Intervista in diretta in inglese dove Maldini fece un figurone e lo fece fare all’immagine del Bilan stesso e dove fu definito come il dirigente più lungamente e carismatico d’Europa qualche giorno dopo su un giornale sportivo internazionale.
Quello che voglio dire è che non mi pare che Totti abbia fatto questo lavoro di studio e preparazione come fece Maldini. Io lo scrissi anzitempo, a me uno come Paolo Maldini come DG da noi, dopo aver compreso il suo percorso, a me alla Roma non sarebbe dispiaciuto affatto.
Per me è importante che per un ruolo importante, soprattutto da alto dirigente, devi aver fatto la giusta gavetta, esperienza ed anche studiato in modo approfondito. Non basta essere stato uno storico ex calciatore perché altrimenti Maradona sarebbe dovuto essere un super dirigente o un grandissimo allenatore ma lui in questi ruoli non era capace ma era solo adatto come uomo immagine e lo stesso Pelé riconobbe che è stato un grande calciatore ma che dietro una scrivania non ci capiva granché.
Magari affianca Massara nelle trattative e aiuta?
Aspetta, se lo poni così il discorso è completamente diverso! Sono il primo a dire che Totti avrebbe dovuto fare questo percorso già all’epoca, e ciò che dici lo davo per scontato. Aggiungo anche che secondo me non avrebbe alcuna intenzione di fare quel lavoro preliminare (altrimenti l’avrebbe già fatto). Sono perfettamente d’accordo con questo tuo secondo post, insomma, salvo che le mie conclusioni sono diverse: non è che lui dovrebbe rifiutare perché sennò lo userebbero come specchietto per le allodole, bensì sono i Friedkin che dovrebbero porgli come conditio sine qua non, per entrare seriamente in società, quella di fare un percorso di seria crescita professionale.
A posto allora, grazie per il chiarimento!
Si può farlo giocare? Magari dà una mano in attacco
state ha critica’ il ritorno di TOTTI nella Roma quardate Zanetti all’ Inter solo a Roma e nella Roma se fanno ste critiche sempre sempre sempre forza Roma!
Totti una volta insediato di nuovo a casa sua, chiede i giocatori FORTI, come sempre ha fatto ed oltre ad essere il nostro RE sa capire chi è forte e chi no.
Se è tutto vero, questa è una bella notizia altro che si va avanti e non indietro, come se fosse un punto in meno, non potrà mai esserlo per 20000 motivi.
Forza Roma!
pensassero prima a portare giocatori forti e a riportarci in Champions
direttore tecnico.
ci sta.
Quanti anni ancora gli ci vogliono ai Friedkin per costruire e per portare la Roma in Champions altri 7?
Mettiamola così, secondo me TOTTI non regge il gioco a nessuno e lo ha dimostrato già una volta, pagando di persona. I pallottari ancora rosicano.
Ogni tanto pure Ranieri le spara grosse, delle sue dichiarazioni almeno il 50% sono poco convincenti… Se la Roma lo scorso anno con lui ha sfiorato la champion, come è possibile che acquistando nuovi giocatori e un’allenatore come Gasperini la societa non abbia chiesto almeno il quarto posto? Al momento siamo fuori dal posto champion, fuori dalla coppa Italia, e in Europa league sarà una battaglia, non basterà nella migliore delle ipotesi arrivare in finale, bisogna vincerla.. Quindi qual’è ora il vero obiettivo? Poi se la società è contenta del gioco e dei risultati altalenanti ho i miei dubbi, eravamo primi in classifica e stiamo scivolando verso il basso, Como e Atalanta ringhiano dietro di noi….
il quarto posto l’hanno chiesto pure a Juric e non lo chiedono a Gasperini?
Pure Mourinho aveva un programma di 3 anni!
su Totti secondo me uscita infelice di Ranieri a meno che non sia già tutto deciso! altrimenti una frase del genere pone la proprietà e lo stesso Totti in un certo imbarazzo visto che,come detto dallo stesso sir Claudio,i Friedkin ci stanno pensando ma non è ancora sicuro!fossi stato in Ranieri la parte su Totti l avrei omessa.
E perché mai dovremmo chiedere subito la Champions d’altronde non ci partecipiamo dal 2018 e i Friedkin stanno qui da più di 6 anni. Chiaramente se il tifoso romanista non può chiedere la qualificazione in Champions figuriamoci di alzare un trofeo. Però guai a criticare è mi raccomando
tranquilli con calma in Champions sono 8 anni che no. ci andiamo nel frattempo napoli atalanta e Bologna hanno vinto più di noi aspettiamo pure altri 10 anni
L’eventuale ingresso di Totti in società SEMPLICEMENTE non sarebbe una notizia di rilievo in una squadra che non sia la Roma. Qui invece la frase su Totti è diventata la principale notizia dell’intervista a Ranieri. Questo è il problema: dare importanza a cose che non ce l’hanno e non darla a quelle che ce l’hanno. Io invece mi chiedo: perché non è nel programma l’immediato ingresso in Champions? Visto che il Milan che l’anno scorso è arrivato decimo (e quest’ estate ha venduto i migliori) è in piena lotta scudetto? E visto che la Juve disastrata, non appena è arrivato Spalletti è diventata una macchina da guerra? Noi invece facciamo sempre un passetto in avanti e due indietro. Questo avrei chiesto a Ranieri: come mai la Roma che con lei ha fatto 46 punti in un girone battendo Inter e Milan, quest’ anno non vince uno scontro diretto ed ha un ruolino di marcia peggiore? E tutto questo nonostante gli acquisti ed il mister di grido? Altro che le domande su Totti…
allora Ranieri che non credo sia uno che menta ci dice chiaramente: 1) Malen e Zaragoza sono giocatori richiesti dal Gasp… 2) che la proprietà non ha chiesto al mister la Champions quest anno perche era un anno di transizione come piu volte ribadito da Ranieri… 3) che il mister pungola per stimolare la societa e l ambiente e questo ha ottenuto risultati dato che gli hanno preso giocatori che voleva.. 4) si sta andando verso una unica direzione …5) Massara e Gasp possono avere battibecchi ma che sono normali per i ruoli che ricoprono e dalle parole si evince la totale fiducia ad entrambi.. 6) che è un programma di 3 anni e che vogliono rispetterlo.. 7) che vogliono allestire una squadra con un mix di giovani e giocatori pronti… ora c’è chiarezza… io avevo gia tutto molto chiaro nella mia mente l’unico dubbio riguardava che Zaragoza fosse una richiesta del mister e Ranieri oggi mi ha risposto… io sono contento ma soono certo che ci saranno purtroppo le solite critiche che spesso sembrano strumentali
