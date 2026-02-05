LIVE! RANIERI: “Non chiediamo la Champions a Gasp, c’è un programma di tre anni. Dybala e Pellegrini? Il monte ingaggi va abbassato. I Friedkin pensano a un ritorno di Totti”

Queste tutte le dichiarazioni rilasciate da Claudio Ranieri, senior advisor della Roma e consigliere dei Friedkin, rilasciate in esclusiva a Sky Sport e trasmesse in questi minuti dall’emittente satellitare dopo le anticipazioni di questa mattina.

“Non chiediamo di andare in Champions, anche se è la voglia di tutti. Con la proprietà si è parlato di un programma di tre anni. L’allenatore ha chiesto 16 giocatori più i giovani, ed è questo che dobbiamo fare nei tre anni. Certo, siamo la Roma, ma stiamo cercando di costruire. Siamo molto contenti, di come gioca la squadra e di quello che sta facendo Gasperini“.

Avete scelto un allenatore di grande curriculum…

“C’era una lista di nomi, e io ho detto la mia, poi loro hanno parlato con gli allenatori e hanno scelto Gasperini”.

Lui alla stampa ha detto: “O parliamo di Roma U23 o di Champions”, come decifra queste parole?

“Ha detto quello che sappiamo dall’inizio: la voglia è di arrivare il più alto possibile, ma stiamo costruendo. Se vi ricordate avevo detto che avremmo passato due mercati di difficoltà e sinceramente non pensavo di vedere tutti questi arrivi, sia nel primo che nel secondo mercato. Questo significa che Gasperini è molto bravo: voleva Malen e si è preso Malen, voleva Zaragoza e si è preso Zaragoza. Robinio Vaz è stato un ingaggio voluto da noi tutti perchè tutte le squadre in Europa acquistano giocatori giovani, ma non ai 20 milioni che abbiamo speso noi, ma a 50-60 milioni. Non possiamo competere, noi stiamo cercando, sperando di indovinare questi ragazzi”.

Le tensioni tra Massara e Gasp sono energia positiva o possono minare l’ambiente?

“Nell’ambiente nostro non credo, sono due caratteri differenti. Gasperini martella tutti, è la sua forza. Se venisse qui Dio come ds, farebbe lo stesso. E’ questo tipo di allenatore, che ti pungola, lui arriva e batte i pugni: “Voglio questo, voglio quell’altro…”. Massara è una persona molto riflessiva, incassa bene e cerca di fare il suo lavoro. Che non dobbiamo dimenticarcelo. Lui è la società. Lui sente l’allenatore e sente quello che può fare la società. E io sto nel mezzo…”

Malen e Zaragoza, che acquisti sono?

“Malen è un giocatore di grandissima esperienza, l’altro è il giocatore che ci mancava. Malen è uno che tira in porta, si fa sempre vedere. Zaragoza dovrà capire il gioco di Gasp, ha quella capacità di saltare l’uomo è molto bravo, è uno di quelli che rompe la marcatura…”

LEGGI ANCHE – Zaragoza, l’ex allenatore: “Ricorda Vinicius, nella Roma può essere determinante”

Che bisogna fare con Dybala e Pellegrini?

“Per sopravvivenza del club bisogna abbassare il monte stipendi, altrimenti non ce la facciamo con questo FPF. Tutto qua. In base a quello che avranno fatto sul campo, a quello che ci dirà l’allenatore, alle richieste, se c’è un incontro bene, altrimenti ci si saluta…”

Quanto sono coinvolti i Friedkin?

“Il nuovo stadio lo dice ampiamente quanto sono coinvolti. Hanno preso un allenatore per tre anni. La richiesta è stata: vorremmo arrivare in Champions, starci e poi ci sarà l’anno che si vincerà lo scudetto o l’anno che si lotterà per andare in Champions o in Europa League, questo è il loro modus operandi. Non si può dire a un allenatore: “Bisogna andare in Champions League”. Stiamo costruendo e crescendo. Io non parlo di classifica, ma del numero dei giocatori che l’allenatore vuole come blocco. Il nostro obiettivo è portarli il prima possibile, io li avrei voluti ieri che sono un ex allenatore, ma non tutto si può fare. Noi siamo uniti in questo, società, Gian Piero…quando lui parla non dice una virgola fuori posto. Siamo tutti d’accordo. Quando i Friedkin mi dicono cosa ne penso, io dico: “Sono d’accordo con Gian Piero”. E’ veramente un uomo di grande visione, ma dobbiamo avere del tempo per arrivare alla sua visione”.

C’avete mai pensato al rientro di Totti in società?

“Ci stanno pensando, e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma perché è una parte della Roma”.

…..

Come anticipato nelle ore scorse, Claudio Ranieri, Senior Advisor dei Friedkin, ha deciso di parlare rilasciando un’intervista esclusiva a Sky Sport che verrà resa nota nelle prossime ore.

Tra le anticipazioni rilasciate dall’emittente satellitare un passaggio molto importante riguardo al possibile ritorno dentro la Roma di Francesco Totti.

Ecco lo stralcio reso noto da Sky Sport: “I Friedkin ci stanno pensando e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma perché è una parte della Roma“.

Fonte: Sky Sport