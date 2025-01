RANIERI: “Questa è la Roma che vorrei sempre vedere. Conoscevo Rensch, impareranno a farlo anche i suoi compagni. Lucca? Lo stiamo seguendo, chissà…”

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Udinese-Roma, gara valida per la ventiduesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa al termine del match:

CLAUDIO RANIERI A DAZN NEL POST PARTITA

Come ha caricato i ragazzi?

“Erano già carichi dall’Olanda perché avevamo fatto una buona partita senza portare a casa nulla. I ragazzi erano caldi oggi perché volevano porre fine al trend negativo delle trasferte. I ragazzi sono rientrati in campo aspettando l’Udinese per far capire di essere pronti per il secondo tempo”.

Come hai visto Rensch?

“Non era facile per lui perché è arrivato da tre giorni. Io lo conoscevo bene perché è un ragazzo che si applica e con grandi tempi di inserimento. Lo impareranno a conoscere anche i compagni”.

Ora arrivano partite da dentro o fuori: aver ritrovato la vittoria oggi può permettere di sognare in grande?

“Permettere di sognare in grande no, ma sicuramente più fiducia e rabbia agonistica. Non possiamo averla soltanto all’Olimpico, dobbiamo essere sempre senza sentimenti. Dobbiamo sempre tentare di vincere, la volontà deve essere questa. Questa è la Roma che voglio sempre vedere”.

Lucca potrebbe essere un giocatore da Roma?

“È un buon giocatore e un ottimo giovane. Lo stiamo seguendo e chissà…”.

La Roma può arrivare tra le prime 6/7?

“Difficile. Ora ci aspettano partite impegnative, ma anche quelle che considerati facili non lo sono. Contro Venezia, Como, Parma? Non ci sono più partite facili. Il girone di ritorno è totalmente un altro campionato. Tutti gli avversari sono uguali, non c’è differenza e sono tutte difficili”.

CLAUDIO RANIERI IN CONFERENZA STAMPA AL TERMINE DEL MATCH

Cosa le è piaciuto di più?

“Mi è piaciuta la mentalità, c’è stata anche in Olanda ma non abbiamo colpito. Questo serve, se poi sono gli altri più bravi gli facciamo i complimenti. Con l’AZ siamo stati poco attenti su una rimessa laterale e ci hanno punito, oggi faccio i complimenti alla squadra”.



I cambi?

“In Olanda il campo era sabbioso e pesante, ho cercato di bilanciare le forze”.



Rensch?

“Io lo conosco già, so cosa mi può dare, i compagni ovviamente dovranno imparare a conoscerlo. Per me oggi la sua prova è positiva”.

Quota quinto posto?

“Non guardo nessuna quota, non do mai illusioni ai tifosi. Tutti parlano adesso di tre gare difficili e poi la strada in discesa, ma non ci sono gare facili. Non è importante il nome della squadra, ma come ti prepari mentalmente. Fisicamente stiamo bene. Voglio che ogni volta che si scende in campo non si sappia nemmeno contro chi si gioca. Affrontare ora il Como sarà una bella sfida, il Parma, il Venezia, sono tutte partite difficilissime. Solo se la Roma giocherà da Roma avrà le sue possibilità”.

Le rotazioni in difficoltà? Quanti giocatori si aspetta dal mercato?

“25. Tutte le rotazioni mi sono piaciute, non sono d’accordo. Zalewski ha fatto il terzo. Trovo obbrobrioso il termine braccetto, non so chi lo abbia inventato a Coverciano ma non mi piace. Lui mi è piaciuto. Rensch è arrivato, Hermoso vuole andare via, andrà via e prenderemo qualche altro ragazzo”.

Shomurodov in panchina per il mercato?

“Nessun pensiero sul mercato, finché sono qui uso i ragazzi. L’Udinese è diversa dall’AZ Alkmaar, qui ho ritenuto utile Shomurodov. Avete visto quanta densità facevano, tante squadre importanti qui hanno pareggiato o perso. Conosco Shomurodov, l’ho avuto a Cagliari, oggi è andato a prendere il play e attaccava la profondità. Resta? Se c’è l’opportunità di migliorare seguo la società, però lui è un professionista serio. Sono contento, mi sciolgo con questo tipo di giocatori”.



Kone play?

“Lo abbiamo visto giocare lì anche con la Francia contro l’Italia. Mi piace tantissimo anche lì, sono innamorato di lui”.

Lucca?

“Un ottimo giocatore, mi piace, è giovane e forte di testa. Lo abbiamo seguito e mi piace. Sarà contento Pozzo (ride ndr)“.

