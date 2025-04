Ranieri rifà la Roma: contro il Verona spazio a Shomurodov e Pisilli

AS ROMA NEWS – Due pareggi consecutivi hanno rallentato la marcia trionfale della Roma, ma non l’hanno fermata. Dopo Juventus e Lazio, l’obiettivo è uno solo: tornare subito alla vittoria contro il Verona per restare in corsa verso l’Europa. La striscia di imbattibilità è ancora viva – sono 16 le gare utili consecutive – e Ranieri vuole allungarla, per chiudere in bellezza la sua ultima avventura in panchina.

Il sogno Champions è difficile, quasi utopico, ma restare nel calcio europeo è fondamentale: che sia Europa League o Conference poco importa. Tenere alto il nome della Roma fuori dai confini italiani è una priorità per la società, anche in ottica di visibilità e attrattività del progetto.

Contro il Verona, Ranieri medita alcuni cambi, anche per dare freschezza a una squadra che arriva da settimane ad alta intensità. In attacco prende corpo l’ipotesi Shomurodov titolare al posto di Dovbyk, apparso appannato nel derby e assente ieri al Tre Fontane: zero tiri in porta, appena dieci palloni toccati, una prestazione che ha lasciato il segno. L’uzbeko, al contrario, ha mostrato buone cose in allenamento, trovando anche un gol dopo un bello scambio nello stretto con Soulé.

A proposito dell’argentino: Matias è alla ricerca del primo gol in casa con la maglia della Roma. La rete nel derby – considerata “in trasferta” – gli ha dato fiducia, e vuole continuità. Curiosamente, anche l’anno scorso aveva segnato due volte di fila proprio contro Lazio e Verona. Destino? Ranieri deciderà solo all’ultimo il modulo: la difesa a quattro è stata provata in allenamento, ma resta viva anche l’idea della linea a tre. In quel caso Soulé agirebbe sulla trequarti, vicino a uno tra Baldanzi e Pellegrini, o in coppia con Shomurodov.

Capitolo assenze: niente da fare per Nelsson (fuori circa due settimane), Saud e ovviamente Dybala, che prosegue il recupero con piscina e palestra. La Joya sarà comunque in panchina, vicino ai compagni. A parte anche Gollini, El Shaarawy e Dovbyk, ma solo per gestione: nessun allarme.

Scalpita Pisilli, a secco di una maglia da titolare in campionato dal 24 febbraio contro il Monza, mentre resta più difficile vedere in campo Hummels, che intanto lancia una frecciata al suo ex tecnico Juric: “Con lui allenamenti e partite modeste”. La Roma vuole tornare a correre. Per Ranieri, per l’Europa, per il futuro.

