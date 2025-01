RANIERI: “Dybala è uno spettacolo, spero resti. Su El Shaarawy posso contarci sempre. Io ancora in panchina? Non voglio dire più nulla…”

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Genoa, gara valida per la ventunesima giornata di campionato. Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampaal termine del match:

CLAUDIO RANIERI A SKY SPORT

Settima partita di fila che vincete all’Olimpico…

“Partita difficile, era dura col Genoa che è molto compatto. Abbiamo preso gol su palla inattiva, incredibile, ma fa parte del calcio. Volevamo vincere per ringraziare questi tifosi incredibili, ci amano oltre ogni limite. Se diamo il massimo è la cosa più importante”

Due giocatori: Dybala non ha mai giocato otto partite di fila, e l’altro El Shaarawy che va in panchina senza fiatare…

“E’ un ragazzo eccezionale. El Shaarawy è uno degli esperti, e so che posso sempre contare su di lui”.

Avete una bella chance in Europa League…

“Andiamo partita per partita. Abbiamo due partite importanti, cercheremo di fare risultato in Olanda, i ragazzi sono in ottime condizioni psicofisiche. Da una parte o dall’altra vogliamo esserci…”

Ghisolfi ha detto che sarà un grande dirigente. Ma Io non ci credo che non sarai in panchina l’anno prossimo…

“Non voglio dire più nulla, avevo già detto di smettere ed ora mi ritrovo qui…(ride, ndr)“.

CLAUDIO RANIERI A DAZN

Avete messo un mattoncino in più.

“Sì, io devo essere sincero. Abbiamo fatto un buon approccio, cercavamo l’aggiramento perché sapevamo che il Genoa sarebbe stata una squadra ostica. Aveva fatto più punti di noi, c’è poco da dire. Aveva già vinto tre volte fuori casa, cosa che noi non ci siamo riusciti. Nelle ultime due partite a Lecce con il Milan aveva pareggiato, per cui sapevamo che andavamo incontro a una partita molto, ma molto difficile. Devo dire che eravamo riusciti a pervenire al gol. L’abbiamo subìto, però la squadra non si è mai disunita. Abbiamo continuato a giocare, ad attaccare per quello che sappiamo fare e siamo riusciti poi a centrare il bersaglio grosso”.

La Roma ha segnato due gol nel secondo tempo dopo due decisioni arbitrali contestate dove vi hanno fischiato due rigori. Questo è un sintomo di una squadra che non dà nulla per scontato?

“Dico sempre ai miei giocatori di non fermarsi. Adesso con la tecnologia del Barzo, se c’è qualcosa ti richiamano e non possiamo stare lì a pensare anche sui fuori gioco. Io non voglio che la squadra si fermi. Dopo si vede, per cui stanno piano piano entrando in quest’ottica mentale di non fermarsi mai, di non arrendersi mai ed è quello che voglio io”.

Su El Shaarawy.

“Io che ce l’ho tutti i giorni lo vedo. Meriterebbe di giocare, però sono tutti disponibili. Fanno tutti enormi sacrifici, soprattutto quelli che non giocano. Sai, tu ti alleni e poi giochi e hai la soddisfazione. Chi non gioca, domani dovrà spingere molto per cercare di recuperare la partita che non ha giocato. Stephan per me è un punto di riferimento importante perché come so che possa avere un problema, io so che lui me lo risolve”.

Ci può dire come sta il capitano?

“Ha sentito un problema al ginocchio. Adesso lo valuteremo nei prossimi giorni perché, se ho capito bene, gli è caduto uno sopra e ha sentito un pochettino un dolorino. Adesso vediamo un po’ di che entità sarà”.

Su Dybala.

“Quando gioca così è bello vederlo, è bello pagare il biglietto perché ha delle giocate che solo i grandi campioni sanno fare”.

Comunque, quando è arrivato lei, mister, la Roma si guardava indietro. Adesso si guarda anche avanti. Cosa può puntare?

“Ma questo non lo so. Noi puntiamo a far bene ogni partita. Adesso, in 20 giorni, dovremo fare sei partite. Giocheremo ogni tre giorni e cercheremo di essere sempre all’altezza della situazione. Poi, alla fine di questo ciclo, vedremo a che punto saremo sia in Coppa Italia che nelle Coppe Europee che in campionato”

CLAUDIO RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Com’è cambiata la gestione di Dybala? volete rinnovare e spalmare il suo contratto?

“Sono operazioni che deve fare Ghisolfi. Io più di metterlo in campo non posso. All’inizio aveva dei problemini, ora si allena regolarmente. E’ uno spettacolo vederlo, palle difficili diventano facili. E’ tanta roba e spero resti. Ho conosciuto il suo nuovo agente. A Paulo ho detto “mi raccomando…“…”

Angelino?

“Non l’ho mai levato, è un punto di riferimento importante. Ora avrò bisogno di tutti, giocheremo ogni tre giorni”.

Ci sono stati due episodi da rigore, e poi la Roma ha segnato…

“Sono contento, non ci deve importare l’arbitro, casomai ci chiama al VAR. Io gli dico sempre di non fermarsi mai, sono contento che i ragazzi mi hanno ascoltato”.

Il primo tempo di Pellegrini? Stasera si è messo a quattro, come mai?

“Ho visto che ci attaccavano e c ‘era troppo vuoto nel centrocampo nostro e ho preferito per essere più compatti. Pellegrini stava facendo la sua partita, ora vediamo come sta, gli sono caduti sopra e lui ha sentito un po’ di dolore…”

In che posizione sarebbe la Roma con Ranieri dalla prima giornata?

“Non si può dire. Magari allenandoli dall’inizio non sarebbe stato lo stesso…”

Dovbyk sembra un po’ fuori dal gioco…

“E pensate se non lo fosse… I compagni lo cercano, ma dobbiamo essere più precisi a dargli la palla. Ma averlo o non averlo si sente, è un punto di riferimento e io sono contento di Artem”.

(Continua…)

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!