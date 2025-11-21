Rebus Bailey: Gasperini lo aspetta, la Roma riflette

Leon Bailey doveva essere la sorpresa dell’estate giallorossa. Doveva, appunto. Perché finora la sua stagione è stata una corsa a ostacoli fatta più di assenze che di presenza reale in campo. I numeri parlano chiaro: appena 166 minuti complessivi, distribuiti in sei apparizioni tra campionato ed Europa, solo una da titolare. E soprattutto dieci partite saltate sulle quindici giocate dalla Roma. Troppo poco per un giocatore arrivato per dare imprevedibilità agli attacchi di Gasperini.

L’ultimo stop risale al 3 novembre, quando una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro lo ha messo di nuovo ai box. Da allora, Bailey ha svolto esclusivamente lavoro personalizzato e il suo nome rischia di restare fuori anche dalla lista dei convocati per Cremona. Lo Zini, a oggi, appare più lontano che vicino: per rivederlo in gruppo serve un segnale forte nei prossimi allenamenti, altrimenti niente rientro.

La sua avventura romanista, nata il 19 agosto, era già partita male con la lesione miotendinea al retto femorale destro rimediata al secondo giorno di Trigoria. Cinquanta giorni fuori, rientro contro l’Inter il 18 ottobre, il tempo di riaffacciarsi al campionato e subito un nuovo stop dopo il Milan. Da lì, solo assenze e frustrazione.

Gasperini contava molto su di lui: era l’unico esterno offensivo portato a casa in estate, un profilo arrivato in prestito dall’Aston Villa per 3 milioni con diritto fissato a 20. Insomma, un investimento tecnico pensato per cambiare il ritmo nell’ultimo terzo di campo. Ma senza condizione fisica, tutte le potenzialità restano teoriche. E per ora Bailey è rimasto soprattutto questo: un’idea, non un’arma.

La stagione è ancora lunga e ci sarà spazio per incidere, ma il primo passo è semplice e decisivo: trovare continuità. Gasperini, che a gennaio aspetta un centravanti e una nuova ala sinistra, non ha mai nascosto di credere nelle qualità del giamaicano. Ma per riconquistarsi spazio, Bailey deve prima vincere la partita più difficile: quella contro il suo corpo.

Se riuscirà a mettersi alle spalle gli infortuni, potrà ancora tornare utile in un’annata in cui la Roma sogna di restare protagonista su tutti i fronti. Per ora, però, resta un rebus ancora irrisolto.

Fonte: Il Tempo