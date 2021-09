Rebus Vina, Mou: “Non me lo chiedete, ma lui gioca”. Pretattica o verità?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vina recupera e va in campo. Forse. Mourinho svela, senza che nessuno glielo chiedesse, il ritorno in campo del terzino uruguaiano per il derby di oggi pomeriggio.

“Non mi avete fatto la domanda più importante: Vina sì o Vina no. Io penso Vina sì“. Ma i giornali oggi in edicola non si fidano: le parole di Mou sono pura pretattica?

Strano infatti che l’allenatore giallorosso, di solito molto restio a svelare le proprie scelte tattiche o di formazione, specie in partite delicate come quella di oggi, abbia deciso di rivelare la presenza di Vina senza che nessun giornalista glielo domandasse.

Appuntamento fissato per un’ora circa prima del match per sapere se il terzino sudamericano sarà davvero in campo oppure se le parole di Mou erano frutto di una strategia volta a confondere le acque.