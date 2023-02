Recuperati: Paulo e Tammy per ribaltare il Salisburgo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Recuperati in extremis. E tutti pronti a dare battaglia. Tammy Abraham indosserà una speciale (e particolare) maschera protettiva e potrebbe anche partire dal primo minuto, così come Paulo Dybala, non al top della condizione, ma pronto a scendere in campo. Entrambi svolgeranno un test decisivo in giornata per decidere se giocheranno dall’inizio.

Difesa confermatissima, centrocampo che ritrova Matic tra i titolari, corsie esterne che dovrebbero essere occupate da Karsdorp e Spinazzola, in ballottaggio (aperto) con Celik e Zalewski. El Shaarawy dovrebbe essere utilizzato come alternativa sulla trequarti offensiva.

Pellegrini è pienamente recuperato e partirà dall’inizio. Mai come stavolta saranno decisivi i ricambi: oltre al Faraone, anche Belotti e Wijnaldum saranno di certo impiegati nella sfida contro gli austriaci. Da capire però chi partirà dal primo minuto, e chi dalla panchina.

Questa dunque la probabile formazione per Roma-Salisburgo: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport