Retroscena di mercato: la Roma stava per acquistare Berghuis l’ultimo giorno di mercato

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano, svela un retroscena di mercato riguardante la Roma che all’ultimo giorno di mercato stava per centrare un acquisto per l’attacco, poi sfumato sul gong.

Si tratta di Steven Berghuis, 28 anni, ala destra del Feyenoord capace di giocare in tutti i ruoli del reparto avanzato. L’accordo con gli olandesi era stato trovato sulla base di otto milioni di euro.

L’affare però è saltato proprio all’ultimo perchè, riferisce il giornalista di Sky Sport, la Roma non è riuscita a perfezionare un affare in uscita che ha bloccato il mercato in entrata.

Fonte: Sky Sport