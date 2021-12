Retroscena Reynolds: il Bruges lo voleva in estate, no dei Friedkin. Ma a gennaio…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Svelato un retroscena di mercato che riguarda la Roma, e in particolare l’americano Bryan Reynolds, dal giornalista Daniele Trecca.

Il club belga del Bruges avrebbe voluto acquistare il terzino americano in prestito con diritto di riscatto, ma i Friedkin hanno detto no alla partenza del calciatore.

Dopo che anche Mourinho ha bocciato il calciatore, giudicato ancora troppo acerbo, le cose potrebbero cambiare a gennaio: l‘agente di Reynolds incontrerà Pinto a breve per fare il punto della situazione e valutare una partenza in prestito.

In estate il Bruges era pronto a prenderlo in prestito con riscatto, ma i Friedkin hanno bloccato tutto. Dopo l’incontro di novembre con Pinto, l’agente ha ricevuto sondaggi per prestiti di 6 o 18 mesi, soprattutto all’estero. Nei prossimi giorni, previsto nuovo aggiornamento

