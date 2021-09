Reynolds in tribuna, Tripi in panchina: altro messaggio di Mou a Pinto. A gennaio serve un terzino

AS ROMA NEWS – Bryan Reynolds che finisce in tribuna nonostante l’emergenza terzini, e col giovane Tripi preferito per la panchina, è un altro messaggio che manda Josè Mourinho a Tiago Pinto: a gennaio servirà correre ai ripari anche sulle fasce.

Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (J. Aliprandi) nella versione on line. Karsdorp in questo avvio di stagione sta facendo gli straordinari anche e soprattutto per mancanza di un’alternativa valida.

Reynolds è arrivato a Roma con grosse aspettative sulle spalle: strappato alla Juventus dopo un lungo duello di mercato, è finito a Trigoria in prestito con obbligo di riscatto, con la Roma che ha pagato subito 100mila euro al Dallas, poi 6,75 milioni di euro per il riscatto con bonus per 5,65 milioni. In più, alla MLS spetterà un 15% sulla futura rivendita.

Una cifra importante per un giovane però non preso in considerazione prima da Fonseca e poi da Mou, e che avrebbe bisogno di andare a giocare in prestito per capire il calcio europeo e migliorare nella tecnica. Al suo posto ieri gli è stato preferito Filippo Tripi, difensore centrale-mediano adattato a terzino nel corso della pre season.

Un segnale alla dirigenza, soprattutto a Tiago Pinto che nel mercato di gennaio dovrà cercare di cedere Santon (che come ha dichiarato Mou non sarà reintegrato in rosa) e mandare Reynolds in prestito, e quindi comprare un terzino più esperto e affidabile che possa aiutare Karsdorp.