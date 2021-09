Riecco Spinazzola, il rinforzo in più per gennaio

AS ROMA NEWS – Sta per tornare. Leonardo Spinazzola continua a fare passi da gigante verso il completo recupero, che lo riporterà in campo con l’inizio del nuovo anno.

Il terzino ex Juventus ieri si è rivisto per la prima volta sul terreno di gioco di Trigoria per svolgere un allenamento individuale. Segnale evidente dei suoi progressi continui e costanti.

Spinazzola mira a tornare in gruppo verso la fine di novembre, e punta a giocare di nuovo dopo le festività di Natale.

Sorride Mourinho, che ieri ha seguito con attenzione i progressi di Spinazzola sul campo: il terzino azzurro sarà uno dei rinforzi della Roma del prossimo gennaio. Insieme al tanto agognato centrocampista, che arriverà dal mercato.