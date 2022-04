Rissa tra Knautsen e Nuno Santos: la Uefa indaga, ecco cosa rischia la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La versione della Roma contro quella del Bodo. Ma a decidere su cosa è davvero successo negli spogliatoi dell’Aspmyra Stadion sarà la Uefa, che sta acquisendo tutte le prove sull’accaduto.

Diversi i punti oscuri della vicenda: il club norvegese parla di una dura aggressione di Nuno Santos ai danni di Knautsen, con tanto di tentativo di strangolamento da parte del preparatore dei portieri, e sbandiera l’esistenza di un fantomatico video che però non sembra essere stato messo agli atti.

La Roma ha preferito tenere un basso profilo, anche in vista della partita di ritorno di giovedì, e nel suo comunicato si è soltanto detta sicura che gli organi competenti faranno chiarezza su quanto accaduto.

L’interesse dei giallorossi è quello di non trasformare la partita dell’Olimpico in un regolamento di conti, mentre il Bodo ha tutto da guadagnare in una partita giocata sullo scontro fisico e sui nervi più che sulla tecnica.

Difficile capire quando arriverà una decisione della Uefa su quanto accaduto negli spogliatoi del piccolo impianto norvegese: c’è chi parla di lunedì prossimo, ma anche chi sostiene che una sentenza non arriverà prima della sfida di ritorno di giovedì sera.

La Roma comunque, nel peggiore dei casi, rischia una semplice multa. Chi invece potrebbe essere stangato è Nuno Santos, qualora fossero accertate delle sue responsabilità. Stessa dicasi per Knautsen, tecnico dei norvegesi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini