RITIRO ROMA | Koulierakis subito in gruppo, Pisilli ancora out. Si rivede El Aynaoui, stop precauzionale per Wesley

Prosegue la preparazione della Roma, impegnata in questi giorni in Galles per la seconda parte del ritiro estivo. Oggi a bordocampo era presente anche il nuovo CEO giallorosso John Galantic, che ha raggiunto la sede degli allenamenti per stare vicino alla squadra e seguire più da vicino il suo nuovo incarico alla guida del club.

Sul campo, Gian Piero Gasperini ha potuto contare per la prima volta su Konstantinos Koulierakis, aggregatosi al gruppo dopo l’ufficialità arrivata nella serata di ieri. Si è rivisto anche Neil El Aynaoui: il centrocampista marocchino ha svolto lavoro in parte col gruppo e in parte specifico per rimettersi in pari con i compagni. Assente invece Nicolò Pisilli, che non ha ancora recuperato dal problema muscolare che lo sta tenendo fuori da alcuni giorni.

Qualche attenzione anche per Wesley: il terzino brasiliano, reduce da una lieve distorsione alla caviglia rimediata ieri, ha svolto soltanto una parte dell’allenamento prima di lasciare il campo. Una gestione già prevista e concordata con lo staff medico: le sue condizioni non destano preoccupazione, ma Gasperini non vuole correre rischi inutili. La Roma tornerà in campo dopodomani per una nuova amichevole contro il Newport, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.

Redazione Giallorossi.net