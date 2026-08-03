RITIRO ROMA | Tegola Bah: rottura del crociato. Ancora fuori Pisilli e Wesley

Non arrivano buone notizie dal ritiro della Roma in Galles, soprattutto sul fronte degli infortunati. La situazione più grave riguarda il giovane centrocampista Bah, costretto ad abbandonare in barella l’amichevole persa 4-1 contro il Cardiff City. Gli esami effettuati oggi hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: lo stop sarà molto lungo e la sua stagione rischia di essere compromessa ancora prima di cominciare.

Meno preoccupanti le condizioni di Niccolò Pisilli, che però non ha ancora superato il problema muscolare accusato durante la preparazione. Il centrocampista sarà sottoposto a nuovi controlli per capire l’evoluzione dell’infortunio e stabilire con maggiore precisione i tempi necessari per il ritorno in gruppo. Pisilli continua dunque a perdere giorni importanti di lavoro agli ordini di Gian Piero Gasperini, in una fase della preparazione nella quale il tecnico sta costruendo la nuova Roma.

Ancora fermo anche Wesley, che nella partita contro il Cardiff City ha rimediato una lieve distorsione alla caviglia. Il brasiliano non si è allenato neppure oggi e, nonostante lo staff medico abbia escluso particolari motivi di preoccupazione, la Roma non intende correre rischi e difficilmente il calciatore prenderà parte all’amichevole di domani contro il Newport. Una giornata decisamente negativa per Gasperini, che perde sicuramente Bah per diversi mesi e resta in attesa di novità sulle condizioni di Pisilli e Wesley.

Redazione Giallorossi.net