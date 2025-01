Rizzitelli: “Dovbyk mi sembra peggiorato rispetto all’inizio, deve cambiare atteggiamento. Lui servito male dai compagni? E’ una cavolata…”

NOTIZIE AS ROMA – Ruggero Rizzitelli ha parlato di Artem Dovbyk, attaccante ucraino della Roma, in un’intervista rilasciata all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L’ex centravanti giallorosso ha condiviso la sua opinione sul giocatore, analizzando le sue qualità tecniche e il suo impatto nella squadra. Ecco le sue parole:

Come valuta il centravanti ucraino?

“Le difficoltà nei primi mesi in un campionato le hanno tutti, ma dopo un po’ finisce la pazienza e Dovbyk mi sembra anche peggiorato rispetto all’inizio. Non solo non è cattivo, il che è tutto per un attaccante. Ma non lo vedo mai coinvolto, mi sembra spaesato e poco attento a quello che gli accade intorno”.

Non pensa che anche i compagni potrebbero aiutarlo?

“No, questa è una cavolata. Se io non vengo servito bene mi “incazzo” con tutti, se vedo che non mi arrivano i cross urlo e vado anche a litigare. Oppure vado a prendermi il pallone. Invece vedo Dovbyk sempre monopasso, anche nei passaggi. Non si aspetta mai l’errore dell’avversario, vuole sempre le palle pulite. Sono piccole cose che contano tanto. Io pure segnavo poco, ma i miei compagni prendevano ispirazione dal mio atteggiamento. Un attaccante passa momenti di crisi ma lui deve almeno provarci. Anche quando fa il pressing passivo non è convinto e spreca solo energie. Se non cambia l’atteggiamento non c’è nessuno che può salvarlo”.

Quando è entrato Soulé con l’Az si è vista una Roma migliore, può essere un’alternativa giocare senza il numero 9 classico?

“L’argentino è entrato bene, ma c’è bisogno di uno che mette testa e piede in area. In Olanda paradossalmente è uscito Dovbyk e sono iniziati ad arrivare i cross, però non c’era nessuno a sfruttarli. Ma questo, purtroppo, non lo fa nemmeno l’ucraino quando è in campo”.

Fonte: Gazzetta dello Sport

