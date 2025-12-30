Rocchi: “Svilar in ritardo, su Ostigaard era rigore. Pronto a lasciare se non si crede alla nostra buona fede”

Il contatto tra Ostigard e Svilar in Roma-Genoa continua a far discutere, ma da Open VAR, il format di DAZN dedicato all’analisi degli episodi arbitrali, è arrivata una presa di posizione netta. A parlare è stato il designatore Gianluca Rocchi, che ha chiarito senza mezzi termini la valutazione dell’episodio.

“Questo è rigore per noi, perché Svilar è in ritardo – ha spiegato Rocchi –. Non è rigore se c’è un contrasto fra due giocatori, un body check sarebbe un contatto fortuito, ma qui Svilar cerca il pallone e trova il viso, è punibile. Decisione non semplice, ma da un punto di vista regolamentare è rigore”.

Rocchi ha poi affrontato anche il tema delle polemiche che ciclicamente investono la classe arbitrale, usando toni forti: “Se qualcuno non crede nella nostra buona fede, io domani mattina lascio. Senza mezze misure. Facciamo ascoltare gli audio degli arbitri anche quando sbagliano, e non è piacevole”.

Fonte: DAZN