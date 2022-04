RODGERS: “Meritavamo di più, abbiamo controllato la partita. Buon risultato, ora ricarichiamo le energie per il ritorno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brendan Rodgers, allenatore del Leicester City, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di andata delle semifinali di Conference League che si è appena giocato al King Power Stadium contro la Roma.

Queste tutte le dichiarazioni del tecnico degli inglesi ai microfoni di Sky Sport:

Un risultato che accontenta?

“Abbiamo giocato bene, forse meritavamo di più però abbiamo quasi sempre controllato la partita. Ci hanno messo in difficoltà con due rimesse laterali. Nell’ultimo terzo di campo dovevamo essere più rapidi nelle combinazioni per arrivare in area. Nel complesso sono contento della prestazione”.

Cosa è cambiato nel secondo tempo?

“Non abbiamo fatto nulla di diverso rispetto al primo tempo. Solo il gol, la disattenzione nella rimessa laterale. Nel secondo tempo siamo partiti meglio e creato più occasioni”.

I tifosi vi hanno sempre sostenuto.

“Abbiamo sempre sentito il loro sostegno. I giocatori giocano a questo livello anche grazie ai tifosi”

Interviene anche Mourinho nell’intervista: “Mi ha regalato il miglior vino, quello più costoso (ride, ndr)”.

Cosa si aspetta a Roma?

“Abbiamo giocato contro un’ottima squadra e fatto buon risultato. Ora ricarichiamo le energie per prepararci al meglio”.