Roma a caccia del mediano: Pinto spinge per Renato Sanches, si tratta col PSG

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – L’attaccante resta la priorità di Mourinho e della Roma sul mercato, visto che al momento il tecnico può contare solo su Belotti come numero nove della squadra. Troppo poco. Ma questo non significa che Pinto non sia a caccia anche del centrocampista, l’altro ruolo che Mou vuole venga coperto sul mercato dopo le partenze di Wijnaldum e Camara, parzialmente colmate dall’acquisto di Aouar.

Gli obiettivi individuati sul mercato sembrano essere ridotti a tre nomi: il primo è quello di Marcel Sabitzer, 29 anni, centrocampista austriaco che per caratteristiche, condizioni fisiche ed esperienza pare essere il preferito di tecnico e gm. Il giocatore però ha chiesto del tempo per capire se rientrerà nei piani di Tuchel, in caso contrario allora comincerà a guardarsi intorno. La Roma ha proposto un prestito con diritto di riscatto, col Bayern però poco propenso a questo tipo di formula. L’operazione resta difficile.

L’altro profilo che Pinto sta valutando da tempo è quello di Renato Sanches, le cui quotazioni nelle ultime ore sembrano in risalita: la Roma sta spingendo per averlo in prestito, ma per ora nemmeno il PSG ha aperto a questo tipo di operazione. C’è poi da superare il nodo stipendio, dato che il giocatore a Parigi guadagna 6 milioni l’anno: se il Psg sarà disposto a cederlo pagando una fetta considerevole dello stipendio, allora la trattativa potrebbe andare in porto.

Il terzo nome che resta in corsa è quello di Nicolas Dominguez, 25 anni, centrocampista argentino ex Velez acquistato anni fa dal Bologna e che ha il contratto in scadenza nel 2024. Il calciatore ha già comunicato agli emiliani di non volerlo rinnovare e contestualmente ha detto pubblicamente di voler giocare a livelli più alti: “Andrei via dal Bologna per ambizione personale e potrebbe essere per squadre che giocano le Coppe Internazionali. Il rinnovo? Non so come andrà avanti la trattativa, l’ultima volta che ne abbiamo parlato è stato ad aprile e c’era differenza tra richiesta e offerta della società”.

Il valore del cartellino è quantificato in circa 13 milioni di euro, ma la Roma, sfruttando la scadenza vicina, potrebbe portarlo via a 9-10. In questo caso l’ingaggio non rappresenterebbe un problema, dato che Domunguez percepisce circa un milione di euro: basterebbe davvero poco per aumentarlo e strappare il via libera dell’argentino.

