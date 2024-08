Roma a metà

AS ROMA NEWS – Un pareggino che evita (solo in parte) le polemiche e permette alla Roma di muovere subito la sua classifica all’esordio in campionato. Ma lo zero a zero di Cagliari lascia intatti i dubbi sulla reale forza di questa squadra, apparsa ancora piena di falle e con troppi giocatori il cui futuro resta appeso a un filo.

A partire da Paulo Dybala, l’uomo del momento: gioca, non gioca, resta, va via, rimpiazzabile o meno, ieri l’argentino è rimasto in panchina per oltre 70 minuti, con De Rossi che sceglie la strada del 4-3-3 con Zalewski nuovamente titolare nonostante le diverse prestazioni incolori degli ultimi mesi, precampionato compreso.

In campo anche i tre i nuovi acquisti, che vanno a sprazzi: Soulè è senza dubbio la nota lieta, Dovbyk appare un pesce fuor d’acqua (non c’è ancora la giusta intesa con i compagni) e Le Fee scarica le batterie dopo un’ora di gioco in cui ha fatto vedere cose discrete. Male invece la vecchia guardia: Cristante è lento e non dà ritmo alla squadra, Celik e Zalewski sbagliano passaggi elementari, capitan Pellegrini fallisce un rigore in movimento decidendo ancora una volta di calciare scivolando. A quanto pare i vecchi limiti sono duri a morire.

Il primo tempo è una noia mortale, col Cagliari che gioca sul ritmo e appare migliore dei giallorossi, incapaci di imbastire una sola azione degna di nota. Nella ripresa la Roma si scuote: Soulè scalda finalmente i guantoni di Scuffet, poi Pellegrini si divora la palla del vantaggio calciando debole e centrale su assist di Zalewski. A venti dal termine entra Dybala che ha il tempo di confezionare un pallone degno di tale nome sulla testa di Dovbyk (preso anche per la sua forza nel gioco aereo, ma qualcuno deve saper crossare), con la palla che si stampa sulla traversa. Anche il Cagliari però non sta a guardare, e colpisce lo stesso legno a porte invertite con Marin.

Il pareggio è tutto sommato un risultato giusto. La Roma dà la netta sensazione di essere un cantiere aperto. E non potrebbe essere altrimenti giocando il 18 agosto, a mercato ancora in pieno svolgimento. Il problema è che questa squadra ha ancora troppe cose da sistemare in rosa: dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo, sono tanti gli innesti necessari a rendere questa Roma davvero competitiva. “Del mercato parleremo il 1 settembre. Sarei preoccupato se vendessimo qualcuno e non arrivassero i sostituti”, ha ripetuto ieri De Rossi a fine partita. Come per dire: aspettiamo e vediamo che succede. Ma il campionato è iniziato e serve andare forte: domenica contro l’Empoli sarà di fondamentale importanza mettere tre punti in cascina.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

