Roma, arriva un centrale mancino. Tre nomi in lizza

AS ROMA CALCIOMERCATO – In arrivo un rinforzo per la difesa. Tiago Pinto è a caccia di un centrale di piede mancino da mettere a disposizione di Josè Mourinho, racconta l’edizione odierna de Il Romanista (P. Torri).

In cima alla lista di Tiago Pinto ci sono tre nomi: il primo è Lisandro Martinez, difensore argentino dell’Ajax. Si tratta dell’obiettivo più costoso e quindi anche quello più difficile da prendere. Il 23enne ha il contratto in scadenza nel 2025 e costa 25 milioni.

Più abbordabile Marcos Senesi, anche lui argentino. Ha 24 anni, gioca nel Feyenoord e ha il contratto in scadenza nel 2023: costa 12 milioni.

L’ultimo nome è quello di Marcao, 25 anni, brasiliano del Galatasaray che ha il contratto in scadenza nel 2023: il cartellino viene valutato 10 milioni, una cifra trattabile anche considerata la volontà del calciatore di cambiare aria. Marcao ha fatto sapere che sarebbe felice di trasferirsi a Trigoria. E pure perché il suo procuratore, Ugo Garcia, ha un rapporto consolidato con Tiago Pinto con il quale ha concluso diversi affari ai tempi del Benfica.

In ogni caso, chiunque dovesse essere il prescelto, la condizione perché si concretizzi l’arrivo è che qualcuno deve salutare la Roma.