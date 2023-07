Roma, assalto a Sabitzer: c’è l’offerta al Bayern

AS ROMA NEWS – “Dal mercato non mi aspetto niente”. Comincia con una mezza bugia il Mourinho-ter. Lo Special One, uno degli allenatori più esigenti della storia, è sbarcato ieri a Ciampino con un volto disteso e sorridente, addirittura disponibile a parlare con i giornalisti.

Se la sua felicità presunta e dichiarata sia solo una strategia comunicativa non è ancora chiaro, ma qualcosa sembra essere cambiato. Non è da escludere che il tecnico abbia avuto garanzie dall’incontro con Pinto prima e con Friedkin dopo, durante la vacanza in Portogallo.

Intanto il general manager è al lavoro per regalare al tecnico il tanto agognato rinforzo per la mediana: stando a quanto rivela l’edizione odierna de La Repubblica, il gm è partito all’assalto di Marcel Sabitzer, 29 anni, centrocampista austriaco che mette d’accordo tutti a Trigoria. Per qualità e caratteristiche sarebbe il rinforzo ideale per la mediana giallorossa.

La proposta che la Roma ha avanzato al club tedesco è un prestito con diritto di riscatto, formula che al momento non convincere il Bayern, determinato a inserire l’obbligo. Ma la trattativa è avviata.

Restano in corsa anche Renato Sanches, giocatore che piace molto a Tiago Pinto, e l’argentino Rodrigo De Paul, il grande sogno di Mourinho: il giocatore dell’Atletico è sempre presente nei pensieri di tecnico e dirigenza.

