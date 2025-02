Roma, attacco a sorpresa

AS ROMA NEWS – Quella di oggi al Tardini, sembra quasi essere una partita in più. Che non ci voleva, visto che la testa di molti (speriamo non di tutti) è già giovedì al ritorno dei playoff di Europa League con il Porto, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero. Tra prese di posizione di mourinhana memoria, infortuni e calciatori che nelle gambe hanno ancora le fatiche del do Dragao con la prospettiva, chissà, di giocarsi per la prima volta negli ottavi che verranno un derby europeo, la gara di Parma sembra il classico di più.

Come a Venezia, il rischio è che anche oggi in terra emiliana sia un’altra gara “sporca”. Da vincere sfruttando l’episodio davanti e non regalando nulla dietro. Ranieri ne è consapevole, più di lui nessuno conosce il gruppo. Se Saelemaekers è certo di giocare, perché squalificato giovedì, e Paredes prenderà il posto di Cristante come già annunciato alla vigilia del match col Porto dal tecnico, la vera rivoluzione ci sarà in attacco.

Non convocato Dybala (che proverà a recuperare contro i portoghesi), probabile turno di riposo per Dovbyk e Pellegrini, apparsi non troppo in palla al Do Dragao, e spazio a Shomurodov, che ha segnato il primo gol in Italia proprio al Parma. A dargli supporto uno tra Baldanzi e Soulé, più El Shaarawy. Il dubbio di Ranieri è se concedere un turno di riposo a Koné e Angelino per ripresentare Gourna-Douath come a Venezia e lanciare dal primo minuto Salah-Eddine.

Fonte: Il Messaggero