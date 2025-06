Roma, attesa O’Riley e speranza Koné

Ancora 48 ore di fuoco sul fronte cessioni, poi la Roma potrà finalmente dedicarsi ai rinforzi da regalare a Gasperini. Il countdown per chiudere con le plusvalenze imposte dal Settlement Agreement è quasi scaduto: dal 1° luglio partirà il mercato in entrata, con Massara pronto a colpire.

Tra i dossier più caldi c’è quello legato al Lione, club nel caos per motivi finanziari. La retrocessione in Ligue 2 decisa dalla DNCG è al vaglio di un ricorso, ma anche in caso di riammissione il club dovrà alleggerire il monte ingaggi. Ecco perché tanti talenti sono già finiti nel mirino dei club europei, Roma inclusa.

In prima fila c’è Georges Mikautadze, attaccante georgiano reduce da 17 gol e 11 assist. Un anno fa il Lione lo valutava 30 milioni, ora potrebbe partire per circa 20. Un affare alla portata se partiranno sia Shomurodov (Cremonese) sia Abraham, che piace in Turchia. A Trigoria è stato proposto anche Tanner Tessmann, centrocampista statunitense ex Venezia, oggi al Lione. Piace, ma senza garanzie di titolarità. Dalla stessa sponda arriva anche il nome di Tagliafico, che però a 33 anni è considerato solo un’opzione di riserva. Sempre per la fascia sinistra, resta caldo il profilo di Kostic, anche se l’Atalanta è in pressing.

A centrocampo le idee non mancano. Matt O’Riley (Brighton) è in attesa di un segnale: costa 25 milioni, ma Massara punta a uno sconto. Più accessibile è invece Ismaël Koné, canadese già avuto al Rennes, valutato intorno ai 15 milioni. Intanto Franck Kessié, oggi all’Al-Ahli, si è offerto alla Roma: ritrovare Gasperini sarebbe un sogno, ma servirà un grosso taglio all’ingaggio per renderlo realtà.

Da lunedì si cambia marcia. Con le uscite completate, Trigoria è pronta a piazzare i colpi. L’era Gasperini ha bisogno di fondamenta solide. E Massara ha già preparato la lista.

