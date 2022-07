Roma battuta dall’Ascoli a Trigoria (0-1): Dybala in campo nel primo tempo, decide la sfida un gol di Botteghin

AS ROMA NEWS – Si è giocata questo pomeriggio l’amichevole tra la Roma e l’Ascoli, disputata a porte chiuse a Trigoria. Il test amichevole si è concluso con il punteggio di uno a zero in favore della squadra marchigiana.

Paulo Dybala, a differenza di quanto sostenuto oggi dai quotidiani, era regolarmente in campo: l’argentino è stato schierato titolare nella formazione del primo tempo.

Questo l’undici iniziale: Svilar; Mancini, Kumbulla, Vina; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Volpato, El Shaarawy; Dybala. La prima frazione si era conclusa con il punteggio di 0 a 0. Nella ripresa solita girandola di cambi.

Ed è proprio nel secondo tempo che gli ospiti passano in vantaggio: a segno Botteghin sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Falasco. Il risultato non cambierà, con la Roma dunque che subisce la seconda sconfitta di questo precampionato. Sabato 30 luglio la sfida contro il Tottenham in Israele, stavolta in diretta tv su DAZN.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini