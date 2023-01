ROMA-BOLOGNA: le ultime dai campi e le probabili formazioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Meno due a Roma-Bologna e alla ripartenza tanto attesa del campionato, spaccato in due dalla lunga pausa per il Mondiale.

In casa giallorossa Mourinho ritrova Paulo Dybala e potrà contare su un Solbakken in più. Il norvegese però non è ancora al massimo della condizione vista la lunga inattività e al massimo potrà sedere in panchina.

Il tecnico portoghese sembra orientato a confermare il 3-4-2-1 con Mancini, Smalling e Ibanez in difesa, Celik e Zalewski sugli esterni e la coppia Pellegrini-Cristante in mezzo al campo. Zaniolo e Dybala agiranno alle spalle dell’unica punta Abraham.

L’unico dubbio è legato alla presenza di Pellegrini in mediana: l’alternativa potrebbe essere Tahirovic, con il capitano giallorosso sulla trequarti e Abraham in panchina, con Dybala (o Zaniolo) a giocare da falso nove.

Nel Bologna invece, persi De Silvestri e Barrow per infortunio, l’unico dubbio dovrebbe essere a sinistra, con Cambiaso e Lykogiannis in ballottaggio.

A centrocampo Medel appare in vantaggio sul rientrante Schouten, al suo fianco agirà Ferguson. Orsolini, Dominguez e Soriano saranno i trequartisti che giocheranno alle spalle di Arnautovic.

Queste dunque al momento le probabili formazioni di Roma-Bologna, gara in programma mercoledì 4 gennaio ore 16:30, diretta tv su DAZN:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski, Dybala, Zaniolo, Abraham.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Lucumì, Soumaro, Cambiaso, Medel, Ferguson, Orsolini, Soriano, Dominguez, Arnautovic.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini