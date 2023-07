ROMA-BRAGA 1-1: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ terminata la prima amichevole della Roma di questo ritiro in Algarve, impegnata questa sera contro i portoghesi del Braga.

I giallorossi hanno pareggiato la partita dell’Estadio Municipal per uno a uno: alla rete iniziale di El Shaarawy ha risposto Bruma nel finale di secondo tempo.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di un semplice test precampionato.

TOP DEL MATCH

El Shaarawy da punta – Schierato in tandem con Belotti, il Faraone è apparso subito a suo agio: tagli centrali a creare scompiglio e un gol da attaccante consumato. Solita partita del Gallo: generoso all’inverosimile, ma rimasto a secco in zona gol.

Zalewski – Gioca con sapienza a sinistra, difendendo con attenzione e attaccando con efficacia al momento giusto. Bella l’azione personale conclusa con l’assist per il vantaggio giallorosso. Da rivedere invece Kristensen, volenteroso e attento difensivamente, ma ancora macchinoso (il fisico massiccio impone più tempo per entrare in forma) in fase di spinta.

L’identità di squadra – Schierata con il 3-5-2, la Roma ha dato l’impressione di sapere cosa fare in campo, sia quando doveva difendere che quando aveva l’occasione di ripartire.

Aouar – Lampetti di un calciatore che sa cosa fare col pallone. Batte bene i piazzati, e questo può essere utile specie in assenza di Pellegrini. Così così invece Cristante e Bove nel primo tempo.

Dybala – Entra in campo nella ripresa e delizia la platea con giocate di qualità. Appare in buona condizione fisica.

FLOP DEL MATCH

L’arbitro – Spesso mal posizionato in campo, non sanziona alcuni falli plateali quanto pericolosi. Modesto.

Ibanez – Non gradisce il ruolo di vice Smalling, sbaglia qualche pallone facile di troppo.

Il gol incassato nel finale – Peccato per quel gol incassato nel finale, nell’unica palla gol costruita dal Braga in quasi novanta minuti che risulta però decisivo per il risultato finale.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini