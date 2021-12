Roma, caccia al terzino: contatti in corso per Aarons, piace anche Mazraoui

AS ROMA CALCIOMERCATO – Non solo il centrocampista. Tiago Pinto è al lavoro per individuare il rinforzo giusto sulla corsia destra tanto atteso da Mourinho, ma anche dallo stesso Karsdorp, costretto a un super lavoro in questa prima metà di stagione.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida), per il terzino destro sono stati avviati i contatti con Max Aarons, 22 anni, esterno basso del Norwich City. Si tratta di un calciatore dinamico, dotato di un ottimo dribbling che lo porta spesso sul fondo a cercare il cross. L’inglese però ha diversi estimatori in Premier e non è un obiettivo facile da raggiungere anche per i costi.

Continua a piacere il marocchino Noussair Mazraoui, 24 anni, di proprietà dell’Ajax ma pronto a liberarsi dai lancieri a parametro zero la prossima estate. Terzino promettentissimo, è già molto quotato e la concorrenza è altissima: compito ancora più difficile rispetto all’inglese.

Decisamente più abbordabile invece Stryger Larsen dell’Udinese: il calciatore è stato offerto ai giallorossi. Si tratta di un profilo completamente diverso per età (30 anni) e costi. Il danese non sarebbe un investimento futuro ma solo un semplice rattoppo momentaneo e per questo non sembra interessare molto a Tiago Pinto.