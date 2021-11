Roma, Mou vuole anche un difensore centrale: c’è Senesi in pole

AS ROMA NEWS – Due acquisti a gennaio, ma l’ideale sarebbero tre. Tiago Pinto e Mourinho, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (J. Aliprandi), stanno valutando se sia possibile sostenere l’acquisto anche di un difensore centrale.

Non low cost, in prestito fino a giugno, ma un acquisto che sia parte integrante del progetto triennale dello Special One. Perché Smalling e Kumbulla non danno garanzie, uno dal punto di vista fisico, l’altro da quello tecnico. Il nome preferito – e accessibile economicamente – è quello di Marcos Senesi.

Ventiquattro anni, mancino e in costante ascesa, quello dell’argentino sarebbe il profilo perfetto per la Roma. In più Senesi ha il contratto in scadenza tra un anno e il Feyenoord, che nel 2019 lo pagò sette milioni, non può più pretendere i venti milioni chiesti nella scorsa finestra di mercato.

Il club olandese dovrebbe accontentarsi di una decina di milioni, pagabili in più tranche. E se il Torino affondasse davvero le mani su Kumbulla sarebbe ancora più semplice bussare alla porta del club olandese.

Fonte: Corriere dello Sport