Roma-Cagliari 2-0: le pagelle

Si è conclusa da pochi minuti Roma-Cagliari, gara valida per la 24ª giornata di campionato: i giallorossi hanno battuto i sardi per 2 a 0 grazie alla doppietta di Malen.

Di seguito le pagelle assegnate dalla redazione di Giallorossi.net ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico:

Svilar sv – Assiste da spettatore non pagante alla vittoria dei suoi.

Mancini 6,5 – La mascherina non sembra dargli troppi problemi, tanto che è lui a vestire i panni di assist-man per il gol del vantaggio di Malen. Mezzo voto in meno per quell’ammonizione stupida che poteva tranquillamente evitarsi.

Ndicka 7 – Partita perfetta. Muro invalicabile per i malcapitati difensori sardi.

Ghilardi 6,5 – Altra prestazione molto convincente di questo ragazzo che sembra avere tutto per sfondare.

Celik 7 – Mole di lavoro importante, un assist non banale per il raddoppio che chiude il match.

Pisilli 7 – Gioca sempre in verticale. Appare cresciuto rispetto a qualche mese fa, anche nell’interpretazione del ruolo di mediano.

Cristante 6 – Presenza fisica costante, anche se non è sempre preciso nelle giocate. Dall’83’ El Aynaoui sv.

Wesley 6,5 – La spinta c’è, manca però l’ultima fiammata.

Soulè 6,5 – Tende ancora a isolarsi un po’ troppo sulla fascia, lasciando Malen con poca assistenza. Ha le qualità per poter essere più incisivo, la pubalgia lo limita ma lui ce la mette tutta. Dall’83’ Venturino sv.

Pellegrini 6 – Lavoro prezioso sulla fascia sinistra, anche se è ancora inconsistente negli ultimi metri, sia quando si tratta di concludere in porta che di offrire assist ai compagni. Dal 55′ Zaragoza 6 – Ha il guizzo e il dribbling, deve ancora affinare la conoscenza con i suoi compagni e con il calcio italiano.

Malen 8 – Inventa un gol con una giocata da campione che vale da sola il prezzo del biglietto. Attaccante superlativo, che punta sempre la porta e cerca continuamente la conclusione. L’aver segnato solo un gol stasera gli va stretto. Dall’83’ Arena sv.

Gian Piero Gasperini 7 – La Roma domina e si riprende il quarto posto grazie a una prestazione solida e feroce. La squadra brilla nonostante le assenze, dominando il Cagliari per tutti i novanta minuti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini