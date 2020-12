ROMA-CAGLIARI 3-2, Leggo: “Natale sul podio”, Il Messaggero: “Terzo posto con brivido”, Gazzetta: “La squadra non è guarita del tutto”, Il Tempo: “Troppa sofferenza”

AS ROMA NEWS – La Roma vince l’ultima gara del 2020 battendo il Cagliari per 3 a 2 dopo un match emozionante e conclude questa prima parte di campionato al terzo posto. Un podio momentaneo, ma a cui in pochi credevano come affermato a fine partita dello stesso Paulo Fonseca.

“Giallorossi sull’altalena”, titola oggi la Gazzetta dello Sport (P. Archetti): contro il Cagliari la Roma comanda tre quarti di partita, potrebbe segnare di più per evitarsi i brividi, non ci riesce e si perde per un terribile quarto d’ora, quando il Cagliari potrebbe addirittura sorpassarla. La banda di Fonseca riesce però a trovare la forza e le giocate dell’inizio, si riallontana, ma poi regala il 3-2 nel recupero. Quasi per ricordarsi che non è guarita del tutto, scrive il giornale.

“Natale sul podio”, è invece il titolo scelto oggi da Leggo (F. Balzani): il 2020 giallorosso si conclude come meglio non si poteva sperare per la Roma che sfrutta i passi falsi di Napoli e Juve e vince contro un Cagliari mai domo. Dopo lo scivolone di Bergamo Fonseca torna a un assetto equilibrato e rialza la testa contro l’ex Di Francesco nonostante i clamorosi errori sotto porta di Pedro e Mayoral.

“La Roma soffre ma sa vincere“, scrive il Corriere della Sera, mentre per La Repubblica (F. Ferrazza) è una “Roma dalle tre facce“: la squadra parte bene, poi ha un crollo nella ripresa che sembrava ripetere il tema della gara persa contro l’Atalanta, e invece i giallorossi sono riusciti a mantenere i nervi saldi e a portarsi a casa tre punti pesanti. “Roma, terzo posto con il brivido“, titola invece Il Messaggero (U. Trani): scacciati i fantasmi di Bergamo, anche se il Cagliari di Di Francesco per metà del secondo tempo è sembrato più incisivo e in partita della squadra di Fonseca, che si è fatta troppo schiacciare.

“Riscatto Roma, ma troppa sofferenza per battere il Cagliari“, scrive invece Il Tempo (T. Carmellini), “Una partita assurda che la Roma ha dominato per lunghi tratti, aveva chiuso, ma che si è inaspettatamente nel finale mostrando ancora una volta i soliti “buchi neri” di questa squadra“. “Buon Natale” è invece il titolo de Il Romanista: la partita dopo essersi messa subito bene è finita col cuore in gola. Ma i giallorossi vincono e si prendono il terzo posto in solitaria. Il modo migliore per chiudere il campionato prima delle feste.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Leggo / Il Romanista / La Repubblica