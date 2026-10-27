Roma-Cagliari, i convocati di Gasperini: Dybala ancora fuori, spazio a Camara

A poche ore da Roma-Cagliari, gara infrasettimanale in programma questa sera, Gian Piero Gasperini ha comunicato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida.

Tra le assenze spicca ancora quella di Paulo Dybala: l’attaccante argentino non figura nella lista e sarà quindi indisponibile anche contro il Cagliari. Restano fuori inoltre Manu Koné e Mile Svilar.

Tra i convocati trova invece spazio il giovane Camara, inserito nel gruppo a disposizione di Gasperini per la partita dell’Olimpico.

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora.

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara.