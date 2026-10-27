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Roma-Cagliari, i convocati di Gasperini: Dybala ancora fuori, spazio a Camara

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A poche ore da Roma-Cagliari, gara infrasettimanale in programma questa sera, Gian Piero Gasperini ha comunicato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida.

Tra le assenze spicca ancora quella di Paulo Dybala: l’attaccante argentino non figura nella lista e sarà quindi indisponibile anche contro il Cagliari. Restano fuori inoltre Manu Koné e Mile Svilar.

Tra i convocati trova invece spazio il giovane Camara, inserito nel gruppo a disposizione di Gasperini per la partita dell’Olimpico.

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora.

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara.

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2 Commenti

  1. Bene non prendere rischi con Dybala, se dovessimo segnare un paio di reti farei entrare subito Camara, che la rosa cresca sempre di più. Cagliari squadra tosta ma la Roma ha acquisito autorevolezza e consapevolezza dei propri mezzi, e cmq c’è anche tanta qualità

    • Infatti, stasera l’unico rischio può/deve essere la Roma stessa, se siamo quelli visti finora.
      Lo dico in positivo, a scanso di equivoci 😉

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