ROMA-CAGLIARI, i convocati di Gasperini: out Hermoso, Dybala e Ferguson

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Cagliari, giornata numero 24 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del nostro allenatore.
Portieri: Svilar, Gollini, Zelezny.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
LEGGI ANCHE – Wesley: “Gerson aveva ragione, Roma è fantastica. Lavoro per avvicinarmi a Cafu”
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli.
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Zaragoza.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!