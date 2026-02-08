ROMA-CAGLIARI, i convocati di Gasperini: out Hermoso, Dybala e Ferguson

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Cagliari, giornata numero 24 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del nostro allenatore.

Portieri: Svilar, Gollini, Zelezny.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli.
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Zaragoza.

