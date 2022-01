ROMA-CAGLIARI 1-0: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna alla vittoria grazie a un rigore di Sergio Oliveira, ma la partita col Cagliari non ha di certo regalato un grande spettacolo ai tifosi giallorossi.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 7 – Fa una sola parata in tutta la partita, ma che vale come un gol all’ultimo minuto.

Maitland-Niles 6,5 – Gioca da terzino nella difesa a quattro, se la cava discretamente. Attacca con moderazione, quando lo fa dà la sensazione di poter essere incisivo. Dal 93′ Keramitsis sv.

Mancini 5,5 – Qualche fallo ingenuo e un giallo evitabile. Nel finale si fa anticipare colpevolmente da Joao Pedro, ma fortunatamente Rui Patricio ci mette una pezza.

Kumbulla 6,5 – Si scontra con Pavoletti e lo fa con buona personalità. Alla fine porta a casa una prestazione più che sufficiente.

Vina 6 – Sicuro nei ripiegamenti difensivi, troppi però i cross sbagliati.

Veretout 6 – Prova a scaricare il contachilometri, ma si vede chiaramente che vive un momento scadente di forma. E questo incide nella qualità della sua prestazione. Dal 93′ Bove sv.

Sergio Oliveira 7 – Si procura e realizza con grande freddezza un rigore importante. Gioca con personalità e buona qualità. Nel secondo tempo cala il livello della sua prova, comunque positiva.

Mkhtiaryan 6,5 – Predica nel deserto. Gioca da intermedio di centrocampo, e le sue accelerazioni centrali hanno spaccato spesso la mediana del Cagliari. Ma i suoi assist cadono nel vuoto, sprecati a ripetizione dagli attaccanti giallorossi.

Zaniolo 5 – Primo tempo a dir poco opaco, con qualche errore tecnico. Nella ripresa si accende con un paio delle sue accelerazioni, ma non bastano a regalargli la sufficienza. Da lui ci si aspetta molto di più. Dall’85’ Karsdorp sv.

Abraham 5,5 – In una partita dominata per le occasioni create, lui non riesce praticamente mai a essere incisivo dentro l’area. Apprezzabile però il lavoro fatto per la squadra.

Felix 6 – Combatte come un leone, corre come una gazzella. Ha 18 anni, e si vede. Tanta imprecisione, specie nell’ultima giocata. Dal 75′ Shomurodov 5 – Ha almeno un paio di occasioni per chiudere la partita, e lui le fallisce con giocate modeste.

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma di oggi non fa di certo stropicciare gli occhi. La partita ha evidenziato una incredibile difficoltà dei giocatori nell’indovinare l’ultima giocata. Tantissimi errori tecnici che possono essere imputati all’allenatore fino a un certo punto. L’importante stasera era tornare a vincere, e la missione è stata compiuta.

Giallorossi.net – A. Fiorini