ROMA-CAGLIARI: le probabili formazioni e dove vederla in TV

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la scoppola rimediata in casa dell’Atalanta, Paulo Fonseca decide di cambiare qualcosa nella Roma che affronterà il Cagliari domani sera. Ad andare in panchina potrebbe essere qualche big, mentre qualche giovane potrebbe tornare titolare.

In porta il ballottaggio Mirante-Pau Lopez torna d’attualità, mentre in difesa Kumbulla scalpita con uno tra Mancini e Ibanez che potrebbe lasciargli spazio. A centrocampo ritorna Villar dal primo minuto, con Pellegrini destinato stavolta a restare fuori. Sulle corsie laterali Bruno Peres insidia Karsdorp, mentre a sinistra riecco Calafiori.

In attacco invece non sono attese particolari sorpresa: Pedro giocherà titolare, insieme a lui gli intoccabili Mkhitaryan e Dzeko. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Cagliari di mercoledì 23 dicembre, diretta tv su DAZN e calcio d’inizio ore 20:45:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Smalling, Ibanez, Bruno Peres, Villar, Veretout, Calafiori, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Simeone.

Giallorossi.net – F. Turacciolo