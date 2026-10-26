ROMA-CAGLIARI | Le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Roma torna subito in campo dopo il pirotecnico 3-3 del Maradona contro il Napoli. Martedì 27 ottobre, alle ore 20:45, i giallorossi ospitano il Cagliari di Fabio Pisacane allo Stadio Olimpico nella nona giornata di Serie A.

La squadra di Gian Piero Gasperini è ancora imbattuta in campionato e occupa il terzo posto con 18 punti in otto giornate. Dopo i pareggi negli scontri diretti contro Inter, Como e Napoli, l’obiettivo è tornare immediatamente alla vittoria per restare agganciati alla vetta. Il Cagliari è nono a quota 13 e arriva invece da due sconfitte consecutive, contro Monza e Bologna.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – Gasperini valuta qualche rotazione dopo la dispendiosa trasferta di Napoli. Dybala va verso il ritorno tra i convocati, ma dovrebbe iniziare dalla panchina; restano fuori Svilar, Koné e Pellegrini. In porta confermato Gollini, mentre in difesa può esserci una chance per Ghilardi insieme a N’Dicka e Balerdi. Cristante torna dal primo minuto a centrocampo, con Pisilli; sulle fasce favoriti Lulli e Molina. Davanti Soulé e Rodrigo Mora dovrebbero sostenere Malen.

QUI CAGLIARI – Pisacane deve rinunciare a Winks, fermato dalla lombalgia, oltre a Felici e Idrissi. Torna invece tra i convocati Trepy. In difesa è pronto a rientrare dal primo minuto Yerry Mina, mentre Sugawara e Zé Pedro si giocano una maglia sulla destra. In mezzo Gagliardini prenderà il posto di Winks; davanti Maldini e Adopo dovrebbero agire alle spalle di Mendy, anche se Kevin Carlos resta una possibile novità.

Dove vederla in TV

Roma-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La partita sarà visibile attraverso l’app DAZN su smart TV, smartphone, tablet, console e computer. Non è prevista la diretta sui tradizionali canali Sky Sport. Il calcio d’inizio allo Stadio Olimpico è fissato per le 20:45 di martedì 27 ottobre.

Il probabile risultato

I bookmaker vedono la Roma nettamente favorita. La vittoria giallorossa viene proposta mediamente tra 1.33 e 1.35, il pareggio si muove intorno a 4.90-5.00, mentre il successo del Cagliari oscilla tra 8.25 e 9.60. Il mercato si aspetta anche una partita con almeno tre reti: l’Over 2.5 è favorito sull’Under, mentre il No Goal viene proposto a una quota leggermente più bassa rispetto al Goal.

La Roma parte dunque con un vantaggio piuttosto netto, anche se il turno infrasettimanale e le possibili rotazioni consigliano di non aspettarsi necessariamente una goleada. Tra i risultati esatti il 2-0 per la Roma è attualmente quello con la quota più bassa, intorno a 6.50, davanti all’1-0 e al 2-1. Anche considerando il momento del Cagliari, reduce da due sconfitte consecutive, è il punteggio che appare più plausibile.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) – Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen. All.: Gasperini.

CAGLIARI (4-3-2-1) – Caprile; Sugawara, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Gagliardini, Deiola; Adopo, Maldini; Mendy. All.: Pisacane.

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo)

Assistenti: Zingarelli – Fontani

IV uomo: Mariani

VAR: Ghersini

AVAR: Camplone

Giallorossi.net | T. De Cortis