ROMA-CAGLIARI: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in tv

La Roma si prepara ad affrontare il Cagliari nel posticipo della 24ª giornata di Serie A, in programma lunedì 9 febbraio 2026 alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.
Dopo il ko esterno contro l’Udinese, i giallorossi cercano riscatto davanti al proprio pubblico per restare agguerriti nella lotta alle zone alte della classifica, mentre il Cagliari arriva nella Capitale galvanizzato dalle tre vittorie consecutive.
Le ultime dai campi
QUI ROMA – Gasperini confermerà quasi certamente il 3-4-2-1 con Svilar in porta, Mancini, Ndicka e Ghilardi in difesa. Sulle fasce agiranno Celik e Wesley, con El Aynaoui e Cristante a centrocampo. In avanti Soulè e uno tra Zaragoza e Pellegrini agiranno dietro l’unica punta Malen. Fuori causa per infortunio Vaz, Dybala, Konè, Dovbyk ed El Shaarawy, a cui si aggiungono anche Hermoso e Ferguson. Nessun squalificato, ma occhio a Ndicka e Wesley tra i diffidati.
QUI CAGLIARI – Il Cagliari di Pisacane dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 con Caprile in porta, linea difensiva con Zè Pedro, Rodríguez Ju. e Obert. In mediana Adopo, Gaetano e Mazzitelli, con Palestra e Idrissi sulle fasce. In attacco confermata la coppia Kilicsoy–Esposito. Assenti per infortunio Mina, Folorunsho, Borrelli e Deiola.
Dove vederla in TV
Roma-Cagliari, lunedì 9 febbraio 2026 alle 20:45, sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport Calcio (con canali dedicati come Sky Sport 251 e Sky Sport 4K). Il match sarà inoltre disponibile in streaming tramite le app DAZN, Sky Go e NOW su smart TV, PC, smartphone e tablet.
Quote e pronostico
I bookmaker vedono chiaramente la Roma favorita, con la vittoria interna quotata intorno a 1.48–1.50; il pareggio si gioca sui 4.10–4.35, mentre il successo del Cagliari è valutato circa 7.50–8.50. Secondo le probabilità aggregate, la Roma ha tra il 60% e il 65% di chance di vincere, con il risultato più probabile stimato 1-0 o 2-0 in favore dei giallorossi. Le analisi suggeriscono una partita con pochi gol e una possibile porta inviolata per i padroni di casa, rendendo l’Under 2,5 e l’opzione “No Goal” molto plausibili.
Probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulè, Zaragoza; Malen.
CAGLIARI (3-5-2) – Caprile; Zè Pedro, Rodríguez, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Idrissi; Kilicsoy, Esposito.
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Dei Giudici-Moro
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Ghersini
AVAR: Maresca
Giallorossi.net – T. De Cortis
Spero che domani sera El Aynaoui verticalizzi un po’ più il suo gioco, fatto di troppi passaggi scontati e orizzontali. Come giocatore nel complesso non è malvagio, ma manca di una qualità peculiare del modulo di Gasperini, interdire e ripartire, quello che fa solitamente Kone’.
volete scommette che wesley e ndicka saranno ammoniti.
Criticare il capocannoniere di una squadra che non segna manco con le mani. Roba da radiolari.
