Roma-Calafiori, attesi altri 6 milioni: la svolta nella battaglia col Basilea è vicina

Non solo cessioni e sacrifici sul mercato. Nella corsa della Roma alle plusvalenze potrebbe arrivare un aiuto inatteso da una vicenda che si trascina ormai da diversi anni e che porta il nome di Riccardo Calafiori. Il trasferimento del difensore all’Arsenal continua infatti ad avere effetti economici che coinvolgono indirettamente anche il club giallorosso. Una situazione complessa, finita al centro di una controversia legale tra la Roma e il Basilea e che potrebbe presto arrivare a una conclusione.

Tutto nasce nell’estate del 2022, quando Calafiori lasciò Trigoria per trasferirsi al club svizzero. L’accordo prevedeva un corrispettivo da circa 2,5 milioni di euro e una percentuale del 40% sulla futura rivendita del giocatore. Una clausola che consentì alla Roma di incassare circa 1,5 milioni di euro quando il difensore passò successivamente dal club svizzero al Bologna.

La vicenda, però, non si è fermata lì. Nel 2024 il Basilea ha realizzato una nuova e importante entrata grazie al trasferimento di Calafiori all’Arsenal. Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, il club svizzero avrebbe incassato il 50% della cifra derivante dall’operazione con gli inglesi. Proprio su questa somma si concentra oggi il contenzioso. La Roma ritiene infatti di avere diritto a una quota che ammonterebbe a circa 6 milioni di euro, soldi che finora non sono mai arrivati nelle casse giallorosse.

La disputa è approdata davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, dove le parti stanno cercando una soluzione definitiva. E, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, la vicenda sarebbe ormai vicina a una svolta. Per la Roma si tratterebbe di un incasso tutt’altro che marginale. In una fase in cui il club è impegnato a rispettare gli obiettivi economici e a generare plusvalenze, recuperare una cifra di questa entità rappresenterebbe un aiuto significativo nella gestione del bilancio.

Fonte: Il Messaggero