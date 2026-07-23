Facebook RSS X

Roma, casting aperto per il vice-Malen: spuntano Castro e Pellegrino

6
348

Il casting per il vice-Malen si allarga. La Roma continua a cercare un attaccante centrale da inserire nella rosa di Gian Piero Gasperini, ma le difficoltà incontrate sulla pista Tresoldi stanno spingendo il club giallorosso a valutare anche soluzioni alternative. Il centravanti del Club Brugge resta un profilo seguito, ma l’operazione non si presenta semplice. Per questo, con il passare dei giorni, a Trigoria hanno cominciato a guardare anche al mercato italiano, dove nelle ultime ore sono emersi due nomi da tenere sotto osservazione.

Il primo è quello di Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna. Classe 2004, 21 anni, Castro è uno dei giovani centravanti più interessanti della Serie A e si sta mettendo in luce con la maglia rossoblù. La Roma lo segue con attenzione, attratta da un profilo giovane ma già abituato al campionato italiano, in grado di rappresentare un investimento tecnico e prospettico. Castro intriga parecchio dalle parti di Trigoria, anche perché rientra in quella categoria di attaccanti ancora giovani ma già testati in un contesto competitivo. Un eventuale affondo, però, non sarebbe semplice: il Bologna difficilmente lascerebbe partire a cuor leggero un giocatore considerato importante per il proprio progetto.

LEGGI ANCHE – Tentazione El Mala: D’Amico si informa, il Colonia spara alto

L’altro nome emerso è quello di Mateo Pellegrino, centravanti del Parma. Classe 2001, 24 anni, l’attaccante argentino è un altro profilo che piace alla Roma per completare il reparto offensivo. Più strutturato fisicamente rispetto a Castro, Pellegrino rappresenta una soluzione diversa, ma comunque interna alla Serie A e quindi potenzialmente più pronta per l’impatto immediato. Tresoldi resta nella lista, ma la Roma non vuole farsi trovare bloccata su un solo obiettivo. Castro e Pellegrino sono due piste da monitorare, con caratteristiche diverse ma un punto in comune: entrambi conoscono già il calcio italiano e potrebbero rappresentare soluzioni più immediate.

Fonti: Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteTentazione El Mala: D’Amico si informa, il Colonia spara alto
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

6 Commenti

  1. Tutti e tre validi
    forse preferirei nellordine Pellegrino Tresoldi e Castro

    Ma anche questa mi pare aria fritta
    Dovbick che fine fa ?
    dovremmo venderlo a 25 per non fare minusvalenza e questo dovrebbe chiarire una volta per tutte che rischio comporta prendere un laterale tra i nomi che si fanno in questi giorni e pagarlo 50mln ..se poi buca ti blocca il mercato come sta succedendo ora con Dovbick …chi te lo paga 25? peggio ancora se hanno stipendi dal 4/5 mln

  2. ah☺️😂😂😂 proprio ieri lo scriveva qualcuno che, a corto di argomenti, sarebbero spuntate queste due candidature

  3. Di tutto l’articolo basti leggere “le difficoltà incontrate sulla pista Tresoldi”.
    E invece il Bologna, che sta chiedendo 40 per Rowe (meno essenziale per loro), e il filo-strisciate Parma, le difficoltà non le fanno?
    Mosse del genere vanno programmate, con profilazioni e valutazioni adeguate e preventive. Si tratta o coi Friedkin presenti a Roma (seee) o con autorizzazioni scritte (lista con cifra max, quale che sia, accanto a ciascun nome) all’inizio del mercato.

  5. Che panzane!
    Castro e Pellegrino costano diecine di milioni per fare le riserve a Malen.
    Tienamoci Dovbik,che è meglio.

  6. “l’operazione non si presenta semplice”…e quando mai per noi un operazione è risultata semplice? non me ne ricordo una

  7. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings