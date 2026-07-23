Roma, casting aperto per il vice-Malen: spuntano Castro e Pellegrino

Il casting per il vice-Malen si allarga. La Roma continua a cercare un attaccante centrale da inserire nella rosa di Gian Piero Gasperini, ma le difficoltà incontrate sulla pista Tresoldi stanno spingendo il club giallorosso a valutare anche soluzioni alternative. Il centravanti del Club Brugge resta un profilo seguito, ma l’operazione non si presenta semplice. Per questo, con il passare dei giorni, a Trigoria hanno cominciato a guardare anche al mercato italiano, dove nelle ultime ore sono emersi due nomi da tenere sotto osservazione.

Il primo è quello di Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna. Classe 2004, 21 anni, Castro è uno dei giovani centravanti più interessanti della Serie A e si sta mettendo in luce con la maglia rossoblù. La Roma lo segue con attenzione, attratta da un profilo giovane ma già abituato al campionato italiano, in grado di rappresentare un investimento tecnico e prospettico. Castro intriga parecchio dalle parti di Trigoria, anche perché rientra in quella categoria di attaccanti ancora giovani ma già testati in un contesto competitivo. Un eventuale affondo, però, non sarebbe semplice: il Bologna difficilmente lascerebbe partire a cuor leggero un giocatore considerato importante per il proprio progetto.

L’altro nome emerso è quello di Mateo Pellegrino, centravanti del Parma. Classe 2001, 24 anni, l’attaccante argentino è un altro profilo che piace alla Roma per completare il reparto offensivo. Più strutturato fisicamente rispetto a Castro, Pellegrino rappresenta una soluzione diversa, ma comunque interna alla Serie A e quindi potenzialmente più pronta per l’impatto immediato. Tresoldi resta nella lista, ma la Roma non vuole farsi trovare bloccata su un solo obiettivo. Castro e Pellegrino sono due piste da monitorare, con caratteristiche diverse ma un punto in comune: entrambi conoscono già il calcio italiano e potrebbero rappresentare soluzioni più immediate.

Fonti: Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Messaggero