Roma, casting aperto per il vice-Malen: spuntano Castro e Pellegrino

Il casting per il vice-Malen si allarga. La Roma continua a cercare un attaccante centrale da inserire nella rosa di Gian Piero Gasperini, ma le difficoltà incontrate sulla pista Tresoldi stanno spingendo il club giallorosso a valutare anche soluzioni alternative. Il centravanti del Club Brugge resta un profilo seguito, ma l’operazione non si presenta semplice. Per questo, con il passare dei giorni, a Trigoria hanno cominciato a guardare anche al mercato italiano, dove nelle ultime ore sono emersi due nomi da tenere sotto osservazione.
Il primo è quello di Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna. Classe 2004, 21 anni, Castro è uno dei giovani centravanti più interessanti della Serie A e si sta mettendo in luce con la maglia rossoblù. La Roma lo segue con attenzione, attratta da un profilo giovane ma già abituato al campionato italiano, in grado di rappresentare un investimento tecnico e prospettico. Castro intriga parecchio dalle parti di Trigoria, anche perché rientra in quella categoria di attaccanti ancora giovani ma già testati in un contesto competitivo. Un eventuale affondo, però, non sarebbe semplice: il Bologna difficilmente lascerebbe partire a cuor leggero un giocatore considerato importante per il proprio progetto.
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L’altro nome emerso è quello di Mateo Pellegrino, centravanti del Parma. Classe 2001, 24 anni, l’attaccante argentino è un altro profilo che piace alla Roma per completare il reparto offensivo. Più strutturato fisicamente rispetto a Castro, Pellegrino rappresenta una soluzione diversa, ma comunque interna alla Serie A e quindi potenzialmente più pronta per l’impatto immediato. Tresoldi resta nella lista, ma la Roma non vuole farsi trovare bloccata su un solo obiettivo. Castro e Pellegrino sono due piste da monitorare, con caratteristiche diverse ma un punto in comune: entrambi conoscono già il calcio italiano e potrebbero rappresentare soluzioni più immediate.
Fonti: Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Messaggero
Tutti e tre validi
forse preferirei nellordine Pellegrino Tresoldi e Castro
Ma anche questa mi pare aria fritta
Dovbick che fine fa ?
dovremmo venderlo a 25 per non fare minusvalenza e questo dovrebbe chiarire una volta per tutte che rischio comporta prendere un laterale tra i nomi che si fanno in questi giorni e pagarlo 50mln ..se poi buca ti blocca il mercato come sta succedendo ora con Dovbick …chi te lo paga 25? peggio ancora se hanno stipendi dal 4/5 mln
ah☺️😂😂😂 proprio ieri lo scriveva qualcuno che, a corto di argomenti, sarebbero spuntate queste due candidature
Di tutto l’articolo basti leggere “le difficoltà incontrate sulla pista Tresoldi”.
E invece il Bologna, che sta chiedendo 40 per Rowe (meno essenziale per loro), e il filo-strisciate Parma, le difficoltà non le fanno?
Mosse del genere vanno programmate, con profilazioni e valutazioni adeguate e preventive. Si tratta o coi Friedkin presenti a Roma (seee) o con autorizzazioni scritte (lista con cifra max, quale che sia, accanto a ciascun nome) all’inizio del mercato.
Pellegrino sarebbe interessante per me
Che panzane!
Castro e Pellegrino costano diecine di milioni per fare le riserve a Malen.
Tienamoci Dovbik,che è meglio.
“l’operazione non si presenta semplice”…e quando mai per noi un operazione è risultata semplice? non me ne ricordo una
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.