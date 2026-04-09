Roma, Champions lontana: per Opta quarto posto solo al 9,74%. Como favorito sulla Juve

La corsa Champions della Roma si complica sempre di più, almeno secondo le proiezioni di Opta Predictor. Il celebre sistema di analisi basato su un supercomputer ha aggiornato le proprie previsioni a sette giornate dalla fine del campionato, restituendo un quadro piuttosto netto sulle possibilità delle squadre in lotta per il quarto posto.
Attualmente sesta in classifica, la Roma deve recuperare quattro punti al Como e tre alla Juventus. Una rincorsa che, numeri alla mano, appare in salita: la probabilità di chiudere al quarto posto è infatti ferma al 9,74%.
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Situazione diversa per le dirette concorrenti. La Juventus, oggi quinta e a un solo punto dal Como, ha il 29,18% di possibilità di centrare la qualificazione in Champions. Ancora più alte le percentuali del Como, attualmente quarto, che secondo il modello di Opta è la principale candidata a mantenere la posizione, con il 42,55% di probabilità.
Per quanto riguarda il piazzamento finale della Roma, le previsioni indicano come scenario più probabile la conferma dell’attuale sesto posto, stimata al 39,8%. Subito dietro c’è il settimo posto, con il 28,12%, dato sorprendentemente più alto rispetto alle possibilità di chiudere quinti (20,41%) o quarti.
Numeri che fotografano una realtà complessa: la rincorsa resta aperta sul campo, ma secondo le simulazioni il margine di errore si è ridotto sensibilmente, rendendo il traguardo Champions sempre più difficile da raggiungere.
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Redazione GR.net
Tutto è ancora possibile, nonostante i problemi. Non molliamo.
senza l’Opta non l’avremmo mai detto ! 😅
❤️🧡💛
non c era bisogno di Opta x capirlo!la classifica della Roma è figlia soprattutto delle rovinose sconfitte con Genoa Torino Cagliari ed Udinese..inutile dire altro!12 punti persi!bastava ne facevi 6..non dico tanto ed eri a 60 punti adesso!vero anche però che le altre hanno perso punti a polle!gli infortuni li hanno avuti anche le altre..basta vedere il Napoli!La Roma cmq ci deve credere.ci sono ancora 21 punti in ballo
a parte i dati opta che cambiano ogni settimana e quindi lasciano il tempo che trovano,
il trend dice che l’Atalanta sta sprintando,
vista la Juve con il Genoa non mi sorprenderebbe prendesse 3 punti,
e se l’Inter è quella di Domenica penso vincerà con il Como.
A quel punto l’Atalanta sarebbe a 2 punti dal Como e a 1 dalla Juve.
e noi?
Noi dovremmo fare 9 punti nelle prossime 3.
Ma rischiamo di farne 3.
A quel punto sarebbe settimo posto.
E per la conference attenzione alla Coppa Italia.
Anto.. Negli ultimi anni per arrivare in Champions sono serviti sempre 70/72 punti..
Con il Como a 58 punti a 7 dalla fine forse servirà qualcosa in più quest’anno..
La Roma a 54 punti.. Di conseguenza mi viene da pensare che per arrivare in Champions servono 7 vittorie nelle prossime 7
Che ci porterebbero a 75..
Non è impossibile ma è molto, molto difficile..
E neanche così ci sarebbe la certezza..
Ed ecco perché le percentuali per la Roma in Champions è così bassa..
Forza Roma
chi visse sperando (i romanisti lo fanno da 10 – 15 anni) morì …….continuate voi.
10% piu che ottimistico direi irrealistico. e anche questo anno si arriva 7 .
dai su via sperate nel futuro.
se proprio devo scegliere tra Como e juve in CL, Como tutta la vita.
Noi piuttosto cominciamo a guardarci dietro che l’Atalanta è a un punto
Un difensore dominante, da marcatura, ma specialmente veloce
Un esterno sinistro capace di fare la fascia più volte, veloce, un profilo alla Wesley
Un regista di centrocampo, tutte le prime hanno un regista.. Chalanoglu, Modric, Lobotka, Perrone, Locatelli, solo noi non ne abbiamo..
Un esterno sinistro di piede destro.. Possibilmente un giocatore molto veloce che diventa imprevedibile..
Questi titolari sono il minimo che servirebbe per tornare dopo quasi 10 anni in Champions..
Forza Roma
Al girone d’andata si trovavano le prime 4 in classifica, c’era addirittura chi parlava di scudetto In un attimo, hanno mandato tutto all’aria. L’eliminazione dall’Europa e la batosta presa dall’Inter sono quelle che per noi tifosi pesano di piu’. Nel frattempo loro, continuano ad incassare gli stessi stipendi e noi a ingoiar umiliazioni Non ce posso pensà…
Per fare i miracoli ci vogliono gli specialisti. La Roma del secondo tempo con l’Inter sta affondando: per la prima volta una sconfitta con più di una rete di scarto. siamo in svantaggio con tutte le squadre in caso di arrivo a pari punti. Direi che anche il sesto posto è a forte rischio, pensiamo al futuro.
Eh si ce lo doveva di opta….
La squadra attualmente al quarto posto è favorita per il quarto posto, chi l’avrebbe mai detto
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.