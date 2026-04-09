Roma, Champions lontana: per Opta quarto posto solo al 9,74%. Como favorito sulla Juve

La corsa Champions della Roma si complica sempre di più, almeno secondo le proiezioni di Opta Predictor. Il celebre sistema di analisi basato su un supercomputer ha aggiornato le proprie previsioni a sette giornate dalla fine del campionato, restituendo un quadro piuttosto netto sulle possibilità delle squadre in lotta per il quarto posto.

Attualmente sesta in classifica, la Roma deve recuperare quattro punti al Como e tre alla Juventus. Una rincorsa che, numeri alla mano, appare in salita: la probabilità di chiudere al quarto posto è infatti ferma al 9,74%.

Situazione diversa per le dirette concorrenti. La Juventus, oggi quinta e a un solo punto dal Como, ha il 29,18% di possibilità di centrare la qualificazione in Champions. Ancora più alte le percentuali del Como, attualmente quarto, che secondo il modello di Opta è la principale candidata a mantenere la posizione, con il 42,55% di probabilità.

Per quanto riguarda il piazzamento finale della Roma, le previsioni indicano come scenario più probabile la conferma dell’attuale sesto posto, stimata al 39,8%. Subito dietro c’è il settimo posto, con il 28,12%, dato sorprendentemente più alto rispetto alle possibilità di chiudere quinti (20,41%) o quarti.

Numeri che fotografano una realtà complessa: la rincorsa resta aperta sul campo, ma secondo le simulazioni il margine di errore si è ridotto sensibilmente, rendendo il traguardo Champions sempre più difficile da raggiungere.

Redazione GR.net