Roma, chiarimento tra Dybala e Gasperini dopo il post-Plzen

16
298

Una semplice differenza di vedute, subito chiarita. Dopo il post-partita di Roma-Viktoria Plzen, dove le parole di Paulo Dybala (“Siamo entrati mosci, così non vinceremo mai”) avevano fatto da contraltare a quelle di Gian Piero Gasperini (“Forse siamo stati mosci nelle conclusioni, bisogna farsi un esame di coscienza”), tra i due è arrivato un confronto a Trigoria.
LEGGI ANCHE – Dybala: “Siamo entrati mosci, così non si vince”

Come riportato da Filippo Biafora su Il Tempo, l’incontro è servito a chiarire le rispettive opinioni sull’approccio alla sfida contro i cechi, senza strascichi o tensioni. Dybala e Gasperini hanno ribadito la comune volontà di guardare avanti, concentrandosi sul lavoro e sulla prossima sfida di campionato contro il Sassuolo.

In casa Roma, insomma, il clima resta disteso: il dialogo costante tra tecnico e leader dello spogliatoio è considerato un segnale positivo, utile per ritrovare compattezza dopo le ultime delusioni europee.
LEGGI ANCHE – Gasp: “Le parole di Dybala? Non sono d’accordo…”

Fonte: Il Tempo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteDovbyk e Ferguson sotto accusa, Gasp pensa alla svolta
Articolo successivoLa rabbia di Gasperini spinge Zirkzee verso la Roma

16 Commenti

  1. Vada avanti Mister. Lo so gli serve tempo e la società deve sentire quello che gli serve per portare avanti il suo gioco, un gioco che porta le sue squadre con un ritmo alto a tenere banco nelle partite. la società deve prendere atto che alcuni giocatori in rosa non sono più da Roma. Questi giocatori vanno salutati e ringraziati per quello che hanno dato nel passato alla Roma e al più presto venduti. La Roma capitale deve avere una squadra di campioni veri che debbono portarci a essere protagonisti in Campionato e nelle coppe. Società diamo retta al Mister per chi vuole.

    • ma che tempo serve,noi operai abbiamo il contratto con 10 giorni di prova,e se non siamo bravi a capire come si lavora ci mandano a casa,e questi dopo 4 mesi non riescono neanche a fare un azione da squadra,ma dai…….P.S loro prendono milioni di euro per non saper fare un xazzo ancora

    • io non vorrei sembrare strano, ma Ranieri cogli stessi giocatori ha fatto meglio. e dovbik 17 gol. e la bacheca dei due allenatori parla chiaro. è giusto dare tempo a gasperini, ma Ranieri tempo non ne aveva e ha fatto miracoli. a volte il calcio semplice paga di più di tante sauperca**ole. ma io non ho il patentino quindi…

  2. Vabbé, l’importante è che, appresa la lezione, ognuno rimanendo nel rispettivo ruolo, il clima rimanga sereno e ci si alleni con impegno. anche per giocare, al meglio, uno spezzone di partita…

  6. Dybala deve spiegazioni e rispettare noi tifosi della as Roma
    iniziasse a giocare e segnare visti i 12 mln che si prende, ovviamente insieme agli altri milionari

  8. Dybala dicendo quelle parole forse voleva intendere che i giocatori cominciano a mal sopportare la durezza degli allenamenti di Gasperini, e quindi entrano in campo privi di energie, e quindi quel “non vinceremo mai” forse fa riferimento proprio a questo.Comunque mi sembra chiaro che
    Dybala si è fatto portavoce di tutto lo spogliatoio,essendo il giocatore con più carisma, dopo aver sentito l’opinione di tutti i suoi compagni…. Probabilmente si aspettava una reazione di Gasperini, per avere un confronto per chiarire, e cercare di modificare alcune situazioni..

  9. Nelle società serie o almeno meglio strutturate certe dichiarazioni dei giocatori non verrebbero rilasciate o verrebbero quantomeno filtrate da rappresentanti societari dato che possono essere nocive all’ambiente e creare attriti.
    A volte questi ragazzi parlano senza pensare alle conseguenze.

  10. bisogna lottare, la stagione è solo iniziata, niente drammi. Bisogna osare di più. Se i giocatori hanno voglia e testa faranno punti

    • Con questa squadra se osiamo di più è ci scopriamo prendiamo 3 gol a partita… Per osare di più bisogna rinforzare il centrocampo, e giocare a 1 punta e una mezza punta davanti.. 3-5-1-1

  11. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome