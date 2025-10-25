Roma, chiarimento tra Dybala e Gasperini dopo il post-Plzen

Una semplice differenza di vedute, subito chiarita. Dopo il post-partita di Roma-Viktoria Plzen, dove le parole di Paulo Dybala (“Siamo entrati mosci, così non vinceremo mai”) avevano fatto da contraltare a quelle di Gian Piero Gasperini (“Forse siamo stati mosci nelle conclusioni, bisogna farsi un esame di coscienza”), tra i due è arrivato un confronto a Trigoria.

Come riportato da Filippo Biafora su Il Tempo, l’incontro è servito a chiarire le rispettive opinioni sull’approccio alla sfida contro i cechi, senza strascichi o tensioni. Dybala e Gasperini hanno ribadito la comune volontà di guardare avanti, concentrandosi sul lavoro e sulla prossima sfida di campionato contro il Sassuolo.

In casa Roma, insomma, il clima resta disteso: il dialogo costante tra tecnico e leader dello spogliatoio è considerato un segnale positivo, utile per ritrovare compattezza dopo le ultime delusioni europee.

