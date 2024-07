Roma col dilemma En-Nesyri. Complicate le altre piste, rispunta Retegui

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Quello che doveva essere una delle priorità del mercato giallorosso resta ancora un rebus. La Roma, arrivati alla fine di luglio, non ha ancora trovato il suo prossimo centravanti.

Il sogno resta Jonathan David, 24 anni, attaccante canadese del Lille che però sogna la Premier e ha suscitato l’interesse di club importanti come Tottenham e Chelsea. Se le big inglesi si faranno sotto concretamente, la Roma non avrà scampo.

L’altro nome che piace molto, specialmente al tecnico, è Alexander Sorloth, ma il Villarreal non ha ancora abbassato le sue pretese come speravano a Trigoria: troppi i 38 milioni della clausola rescissoria richiesti dagli spagnoli. A quel punto sarebbe più giusto spenderli per Samu Omorodion, di quasi 10 anni più giovane: lo spagnolo è stata la prima richiesta di De Rossi, ma serve un investimento pesante per convincere l’Atletico Madrid a privarsene.

In fondo alla lista c’è Karim Konatè, anche lui 20enne, centravanti del Salisburgo. In questo caso però parliamo di un nove molto diverso da Sorloth e Omorodion, essendo un attaccante meno fisico e più di movimento. Nelle ultime ore però la Roma sembra essere tornata a sondare la pista che porta a Mateo Retegui, centravanti della nazionale azzurra e del Genoa: sul 25enne ci sono anche Bologna e Juventus, alla ricerca di un vice Vlahovic.

Ma attenzione a dare per definitivamente sfumata la pista En-Nesyri: l’attaccante non ha ancora sciolto i suoi dubbi, tentato dai 4 milioni netti offerti dal Fenerbahce ma un po’ meno dalla prospettiva di trasferirsi in Turchia. Il giocatore non ha ancora dato l’ok definitivo a Mourinho.

L’ipotesi Roma lo stuzzica decisamente di più sotto l’aspetto tecnico e sportivo. Ma il giocatore ora deve decidere. Nel frattempo il Fenerbhace ha raggiunto un’intesa di massima con il Siviglia ed è pronto a chiudere. Ghisolfi attende una risposta definitiva dal calciatore per andare a trattare con il club andaluso.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport

