ROMA-COMO 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vittoria in rimonta della Roma che supera 2 a 1 il Como grazie a un secondo tempo di maggior qualità: a segno Saelemaekers e Dovbyk, entrambi entrati nella ripresa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i lombardi nel match valido per la ventisettesima giornata di campionato:

Svilar 7 – Non può fare molto sul tiro ravvicinato di Da Cunha. Nel secondo tempo salva il risultato su Cutrone, poi è bravo nelle uscite, sia alte che basse.

Celik 6,5 – Anche oggi mette lo zampino nel 2 a 1 finale grazie a un pallone messo con cura sui piedi di Saelemaekers. Difensivamente è attento e puntuale nelle chiusure. Dal 72′ Rensch 7 – Entra e sforna un assist difficile quanto decisivo nella vittoria di stasera.

Mancini 5 – Si appennica sul taglio centrale di Da Cunha. Soffre tanto contro la velocità e l’imprevedibilità dell’attacco avversario. Impreciso nei lanci lunghi e in qualche appoggio di testa.

Ndicka 5,5 – Anche lui ha la sua buona dose di colpe sulla rete incassata nel finale di primo tempo. Ha giocato partite migliori.

Soulè 6 – Ranieri a sorpresa decide di mandarlo in campo nel ruolo di esterno a tutta fascia. In quella posizione non si esaltano le sue qualità migliori, ma è comunque uno dei più propositivi in un brutto primo tempo. Dal 59′ Saelemaekers 7 – Entra e segna, complice una deviazione decisiva di Goldaniga. E’ un novello Re Mida, ogni palla che tocca si trasforma in oro.

Konè 5,5 – Non è il calciatore brillante che avevamo ammirato a inizio stagione. Dal 59′ Cristante 6,5 – Disegna un pallone delizioso per Rensch in occasione del gol partita.

Paredes 6,5 – Costruisce e contrasta. Cerca di dare fosforo alla squadra nel momento più caldo del match, e lo fa con la consueta efficacia.

Angelino 6,5 – Oggi non si prende la scena, ma si conferma un giocatore importante per questa squadra.

Dybala 7 – Primo tempo opaco, cresce a dismisura nella ripresa: fa ammattire il Como, facendo ammonire mezza squadra e finendo per essere decisivo nell’espulsione di Kempf.

Pellegrini 5 – La sua involuzione è conclamata. Tanto fumo, l’arrosto non c’è. Dal 46′ El Shaarawy 6 – Dà più pepe su quella fascia. Fallisce però il gol che avrebbe evitato i patemi d’animo nel finale.

Shomurodov 5 – Questo è. Si batte su tutto il fronte d’attacco, ma difetta palesemente in termini di qualità. Per di più squadra lo serve sempre con palloni lunghi, rendendolo ancora meno efficace. Dal 46′ Dovbyk 7 – Si conferma bomber di razza avventandosi come un falco sul pallone d’oro messo in mezzo da Rensch.

CLAUDIO RANIERI 7 – Sbaglia formazione iniziale: rinnova la fiducia a Pellegrini senza esserne ripagato, poco azzeccata la scelta di Soulè a tutta fascia. Nella ripresa però opera i giusti cambi che rimettono le cose a posto. Vittoria pesante contro una squadra particolarmente ostica.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini