Roma con vista Champions

La Roma non è mai uscita davvero dalla corsa Champions, ma dopo Udine aveva perso il diritto all’errore. Il pareggio della Juventus con la Lazio riapre immediatamente il discorso e stasera i giallorossi hanno l’occasione di rimettere le cose al loro posto: vincere significherebbe tornare quarti insieme ai bianconeri e presentarsi allo scontro diretto del primo marzo senza dover inseguire nessuno.

Un traguardo pesante, non solo per la classifica ma per quello che verrà dopo. Perché il primo marzo c’è Roma-Juventus, uno scontro diretto che assumerebbe i contorni di un vero e proprio spareggio per il quarto posto. Ma prima c’è da fare il proprio dovere stasera, senza calcoli e senza alibi.

Gasperini lo sa bene. E arriva a questa partita dopo una conferenza stampa tutt’altro che banale, schierandosi apertamente con Daniele De Rossi contro l’uso del VAR e contro i giocatori simulatori, una presa di posizione netta che fa rumore e che fotografa un clima di tensione crescente attorno alle decisioni arbitrali. Ma ora conta il campo.

L’emergenza in attacco resta un tema centrale: Dybala e Ferguson non sono a disposizione, Vaz si è aggiunto all’elenco degli indisponibili, El Shaarawy è fermo in infermeria da tempo insieme a Dovbyk, e le scelte sono di fatto obbligate. Proprio per questo, l’Olimpico è pronto a scoprire Bryan Zaragoza, all’esordio in Serie A. L’esterno spagnolo è la carta nuova su cui punta Gasp: dribbling, strappi, imprevedibilità, tutto ciò che è mancato sulla corsia sinistra offensiva nelle ultime uscite.

Accanto a lui toccherà ancora a Malen guidare l’attacco, mentre Soulé, non al meglio per una fastidiosa pubalgia, dovrebbe completare il reparto offensivo. Dietro, la Roma deve gestire anche le condizioni non ottimali di Hermoso, ancora alle prese con una contusione al piede, ma l’atteggiamento dovrà essere quello delle grandi notti: intensità, fame e zero distrazioni.

C’è poi un conto aperto da saldare. All’andata, in Sardegna, la Roma cadde di misura contro il Cagliari, in quella che resta una delle prestazioni più deludenti dell’era Gasperini. Un passo falso che pesa ancora e che rende questa sfida qualcosa di più di una semplice partita di campionato. La partita di stasera è un’occasione di quelle da sfruttare a ogni costo. Lasciare scappare la Juve adesso sarebbe un errore doppio, perché il calendario non regala sempre seconde possibilità. Per la Roma è arrivato il momento di cambiare passo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini