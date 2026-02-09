Roma con vista Champions

La Roma non è mai uscita davvero dalla corsa Champions, ma dopo Udine aveva perso il diritto all’errore. Il pareggio della Juventus con la Lazio riapre immediatamente il discorso e stasera i giallorossi hanno l’occasione di rimettere le cose al loro posto: vincere significherebbe tornare quarti insieme ai bianconeri e presentarsi allo scontro diretto del primo marzo senza dover inseguire nessuno.
Un traguardo pesante, non solo per la classifica ma per quello che verrà dopo. Perché il primo marzo c’è Roma-Juventus, uno scontro diretto che assumerebbe i contorni di un vero e proprio spareggio per il quarto posto. Ma prima c’è da fare il proprio dovere stasera, senza calcoli e senza alibi.
Gasperini lo sa bene. E arriva a questa partita dopo una conferenza stampa tutt’altro che banale, schierandosi apertamente con Daniele De Rossi contro l’uso del VAR e contro i giocatori simulatori, una presa di posizione netta che fa rumore e che fotografa un clima di tensione crescente attorno alle decisioni arbitrali. Ma ora conta il campo.
L’emergenza in attacco resta un tema centrale: Dybala e Ferguson non sono a disposizione, Vaz si è aggiunto all’elenco degli indisponibili, El Shaarawy è fermo in infermeria da tempo insieme a Dovbyk, e le scelte sono di fatto obbligate. Proprio per questo, l’Olimpico è pronto a scoprire Bryan Zaragoza, all’esordio in Serie A. L’esterno spagnolo è la carta nuova su cui punta Gasp: dribbling, strappi, imprevedibilità, tutto ciò che è mancato sulla corsia sinistra offensiva nelle ultime uscite.
Accanto a lui toccherà ancora a Malen guidare l’attacco, mentre Soulé, non al meglio per una fastidiosa pubalgia, dovrebbe completare il reparto offensivo. Dietro, la Roma deve gestire anche le condizioni non ottimali di Hermoso, ancora alle prese con una contusione al piede, ma l’atteggiamento dovrà essere quello delle grandi notti: intensità, fame e zero distrazioni.
C’è poi un conto aperto da saldare. All’andata, in Sardegna, la Roma cadde di misura contro il Cagliari, in quella che resta una delle prestazioni più deludenti dell’era Gasperini. Un passo falso che pesa ancora e che rende questa sfida qualcosa di più di una semplice partita di campionato. La partita di stasera è un’occasione di quelle da sfruttare a ogni costo. Lasciare scappare la Juve adesso sarebbe un errore doppio, perché il calendario non regala sempre seconde possibilità. Per la Roma è arrivato il momento di cambiare passo.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
occasione enorme da non sprecare.
tra l’altro manca un rigore alla juve, va detto…
ora dobbiamo solo e soltanto prendere i 3 punti.
e soprattutto “vendicare” l’andata direi…
❤️🧡💛
Daje Roma! In emergenza, Cagliari in forma e insidiosi, è la serata giusta!
Forza Roma!
stasera obbligatorio vincere e se con un bel 2 o 3 a zero ancora meglio!!!
Con tutte le assenze in attacco va bene anche 1-0 importante è rimanere agganciati al treno Champions. Prossima settimana recuperando più gente possibile bisogna andare a vincere a Napoli.
Certo che stiamo in corsa con la Champions, ieri fortunatamente ho visto una brutta juve, gli sbiaditi avrebbero persino potuto vincerla a Torino, e il Napoli, il solito sculato di Conte è andato a vincerla a Genova a spese del nostro caro Danielino, il Genova se l’è battuta fino alla fine cercando di vincerla, forse se gli ultimi due minuti avesse fatto blocco dietro l’avrebbe pareggiata. Malen è un grande giocatore e aspettiamo oggi Zaragoza che ci sta ispirando tutti, vedremo… FRS
la brutta juve ha tirato a porta 32 volte , di cu 8 nello specchìo
oggi do’ l’ultimo saluto a mia mamma, 95 anni da romanista sfegatata, assolutamente antisportiva, solo romanista!! fatela andare via con una bella vittoria ragazzi mi raccomando!
condoglianze amico lupacchiotto
Forza Adamo!
Che tua mamma riposi in pace
Un caloroso abbraccio
un’ abbraccio a te e un bacio lassù, ‘n curva Paradiso.💛❤️
Un forte abbraccio Adamo !
Roma Cagliari
Napoli Roma
Roma Cremonese
Roma Juve
non ho capito perché già stiamo pensando alla juve
Oggi prendiamoci i tre punti con il Cagliari e poi pensiamo .a come vincere domenica a Napoli
ma infatti e’ un ragionamento un po’ forzato quello riguardo al match del 1° marzo, boh!
Sulla carta non ci sarebbe storia: anche perché, finora, la gestione Gasp ci ha abituato a immediate reazioni dopo le (incredibili) battute d’arresto.
Ma è meglio virare, nel fare qualsiasi calcolo, su prudenza, cautela e scaramanzia (a ognuno la sua preferita)…la Roma è famosa per perdere le “occasioni” degli agganci fondamentali. Loro sono cagnacci e meneranno. Oggettivamente, le incognite non mancano nel nostro assetto d’attacco (anche perché dovrà durare per tutta la partita e le rotazioni sono difficilotte, allo stato).
Non vorrei caricare Zaragoza di troppe aspettative (vediamolo) ma in ogni caso stasera passa l’ultimo treno per restare in corsa per la Cl: bisogna segnare e vincere.
La madre di tutte le partite sarà la sfida con la strisciata all’Olimpico. Quella è la sfida fondamentale, la corsa Champions è contro di loro, e magari vincere con due gol di scarto così recuperiamo 4 punti a quei raccomandati.
Certo se dopo Udine non vinci con il Cagliari, allora fine dei giochi.
Competere contro una Juve tra le più scarse degli ultimi 50 canni, è sempre un impresa, ha dalla sua il sistema di sponsor, favori, arbitri, TV e ambiente.
Se Gasp sbaglia di nuovo formazione la responsabilità sarà solo sua.
perpiacere Gasp metti Zaragoza dal 1° che non sarebbe male segnare sul presto e fargliene 3-4.
