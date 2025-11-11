La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi non lascia spazio a dubbi: “ROMA CONQUISTATA”. Un titolo forte, netto, che fotografa perfettamente il momento giallorosso. La squadra di Gian Piero Gasperini è in testa alla classifica — seppur in coabitazione con l’Inter — e ha ormai conquistato non solo il primato, ma anche l’entusiasmo di un popolo che torna a sognare.

Il quotidiano sottolinea i numeri impressionanti di questa prima parte di stagione: 11 punti in più rispetto allo stesso periodo del 2024, e soprattutto la miglior difesa d’Europa, con appena 5 gol subiti tra campionato ed Europa League. Una solidità mai vista a Trigoria negli ultimi anni, frutto di un lavoro tattico e mentale che porta la firma indelebile del tecnico piemontese.

LEGGI ANCHE – Papu Gomez svela il segreto di Gasperini: “Ti entra in testa e ti cambia. Ma se molli…”

“Il totem è Gasperini” scrive il CorSport, evidenziando come il tecnico abbia saputo trasformare la Roma in una macchina organizzata, aggressiva e mentalmente feroce. Pressing alto, coralità, intensità e compattezza: sono diventati i tratti distintivi di una squadra che sembra finalmente aver trovato una sua identità precisa e riconoscibile. I calciatori seguono fedelmente i dettami del mister: conquistati dalla sua leadership, hanno accettato di buon grado i duri metodi di allenamento che sono da anni marchio di fabbrica di questo tecnico.

Anche i tifosi, che ieri hanno riempito l’Olimpico in oltre 61mila, appaiono ormai stregati. Al momento della scelta del tecnico più di qualcuno aveva storto la bocca. Ma la “cura Gasp” ha stregato tutti, ridando fiducia, orgoglio e senso di appartenenza a un ambiente che per anni ha vissuto di alti e bassi.

Il Corriere dello Sport parla apertamente di “partenza da scudetto”, e non a caso: la Roma gioca, convince e vince, anche in emergenza. Ieri contro l’Udinese, senza Dybala, Bailey, Ferguson e con Dovbyk costretto a uscire per infortunio, la squadra ha trovato ancora una volta le risorse per imporsi.

LEGGI ANCHE – Dybala, il padre di Paredes rivela: “Paulo verrà al Boca, lo ha detto a mio figlio”

Il messaggio è chiaro: questa Roma fa sul serio. Gasperini, dopo aver conquistato squadra, tifosi e città, ora punta a consolidare la vetta. Con la sosta alle porte e il mercato di gennaio che si avvicina, l’obiettivo è uno solo — restare lassù, dove osano solo le grandi.

Fonte: Corriere dello Sport