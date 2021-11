Roma, contro il Bologna un centrocampo tutto nuovo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’emergenza a centrocampo continua. Oggi Mourinho saprà se anche domani contro il Bologna dovrà fare a meno di Cristante e Villar, che potrebbero essersi negativizzati al Covid.

Se così fosse, i due potrebbero tornare ad allenarsi a Trigoria e provare a strappare una convocazione per la trasferta di domani. Altrimenti contro la squadra di Mihajlovic la Roma sarà costretta a giocare con un centrocampo tutto nuovo.

Perso Pellegrini fino al 2022, a Mourinho restano pochi uomini su cui contare in mediana. Se, come sembra, sarà confermato il 3-5-2, in regia potrebbe tornare a giocare Veretout, con Carles Perez e Mkhitaryan come intermedi.

L’altra soluzione è riproporre Diawara al centro del campo, per il quale l’allenatore ha speso parole dolci al termine della gara contro il Torino, con Mkhitaryan e Veretout ai suoi lati. Decisivo sarà però il tampone di oggi: in caso di negatività, Cristante potrebbe anche essere gettato nella mischia anche se con un solo allenamento nelle gambe.

Fonti: Corriere della Sera / Il Tempo